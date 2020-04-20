本港3月失業率升至4.2%　消費及旅遊業失業率09年金融危機後最高

香港失業率進一步攀升，政府公布1至3月失業率為4.2%，逾9年新高，較去年12月至今年2月的失業率3.7%，上升0.5個百分點。就業不足率上升0.6個百分點至2.1%。

政府又指出，與消費及旅遊相關行業（即零售、住宿及膳食服務業）合計的失業率急升至6.8%，為2009年8月至10月全球金融危機爆發後的最高水平。

政府指出，與去年12月至2月相比，今年1至3月期間大多數主要經濟行業的失業率及就業不足率均見上升，其中建造業﹑教育業﹑運輸業及零售﹑住宿及膳食服務業，升幅較為顯著。

失業人數增4.88萬人

總就業人數則由去年12月至今年2月的376.88萬人，減少至372萬人，減幅為4.88萬人；總勞動人口亦由390.3萬人減至388.2萬人，減少2.08萬人。

不經季節性調整的失業人數，由13.41萬人增至16.22萬人，增加約2.81萬人。就業不足率人數由5.91萬人增至8.28萬人，增幅為2.37萬人。

就業不足率增至2.1%

勞工及福利局局長羅致光指出由於2019冠狀病毒病疫情對多項經濟活動構成嚴重干擾，勞工市場進一步急劇惡化。經季節性調整的失業率在2020年1至3月急升0.5個百分點至4.2%，為超過9年來的高位。就業不足率亦急升0.6個百分點至2.1%，為接近10年來的高位。總就業人數及勞動人口的按年跌幅分別進一步擴大至3.6%及2.2%，兩者皆為有紀錄以來的最大跌幅。

他又指出與消費及旅遊相關行業（即零售、住宿及膳食服務業）合計的失業率急升至6.8%，為2009年8至10月全球金融危機爆發後的最高水平；就業不足率則急升至3.9%，為自2003年6至8月受沙士沉重打擊後的高位。當中，餐飲服務活動業的情況極其嚴峻，失業率及就業不足率分別急升至8.6%及5.4%。同時，隨着建造活動顯著放緩，建造業的失業率及就業不足率分別急劇上升至8.5%及7.1%。運輸業及教育業的失業及就業不足情況亦明顯惡化。大多數其他行業的勞工市場情況亦見不同程度的惡化。

政府推兩輪防疫抗疫措施，總規模達2875億元，佔本地生產總值10%。(資料圖片）

展望未來，羅致光指出勞工市場在短期內將繼續面對疫情對經濟衝擊所帶來的巨大壓力。為確保經濟活力及減輕市民的財政負擔，政府已推出歷來最大規模的紓緩措施，當中包括2020至21年度《財政預算案》中的一次性措施，以及「防疫抗疫基金」下的兩輪措施，總額為2,875億元（約本地生產總值10%）。當中的措施，尤其「保就業」計劃，以及多個為特定行業提供援助的項目，應有助保住僱員的就業。政府會密切留意有關發展，包括各項紓緩措施的進展和成效。

面對就業情況惡化，他指出勞工處將於今年下半年調升在「中高齡就業計劃」、「展翅青見計劃」及「就業展才能計劃」下僱主可獲發放的在職培訓津貼金額上限，以進一步鼓勵僱主聘用60歲或以上的年長人士、青年人及殘疾人士，並為他們提供在職培訓。勞工處亦計劃於2020年下半年以試點方式，向參加這些就業計劃的合資格年長人士、青年人及殘疾人士發放留任津貼，鼓勵他們接受及完成在職培訓，從而穩定就業。