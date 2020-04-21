【油價暴跌】單日瀉300%　美油期貨史上首見負油價　原因為何？

美國WTI原油5月份期貨價格在合約在到期前一天跌至負值，為史上首次，分析認為原因是由於新冠病毒（COVID-19）疫情導致原油需求蒸發，加大了全球原油供應過剩的壓力，有可能在短期內填滿可用庫存。

目前美國累計確診新冠肺炎病例超74萬例。（新華社）

截至收盤，紐約商業交易所5月份交割的西德克薩斯輕質原油（WTI）期貨價格20日收盤暴跌超300%，跌至每桶-37.63美元/桶，史上首次收於負值。與此同時，國際基準布蘭特原油價格下跌8.9%，至每桶25.58美元。將於5月19日到期的6月份WTI合約下跌約18%，至每桶20.43美元。7月份的合約價格下跌約11%，至每桶26.18美元。

宏觀上講，由於美國疫情形勢依然嚴峻，經濟活動並未恢復，原油需求仍然不足，各大油企購油慾望並不強烈。

現影響油價因素是庫存

當前影響油價的最主要因素不是生產成本，而是庫存，特別是在內陸產油區，如庫欣地區。美國疫情引發了基礎設施和交通物流不暢等問題，原油很難外輸或儲存。純粹為了經濟性而關井停產是有風險的，所以要接着生產。如果儲罐庫容不夠或者存儲成本過高，生產商寧願接受負油價，不得不賠錢讓買家拉走。

標普全球普氏能源資訊分析師Chris Midgley表示，庫欣是內陸城市，原油庫容很可能在3周內填滿，一旦填滿，WTI原油期貨合約進行實物交割將更加困難。

此前，高盛分析師就曾表示，全世界的閒置儲油能力大約為10億桶，但其中大部分都將永遠無法使用，考慮到關閉一口油井的成本，生產商會願意付錢讓人來處置原油，這意味着內陸地區的油價將會降至負數。

高盛表示，確切的說，預計布蘭特原油這樣的水基儲存原油將可更好地免受新冠病毒衝擊的影響，因此布倫特油價可能會保持在每桶20美元的現金成本附近，儘管有時候也會跌穿這一價位。

被迫平掉好倉頭寸

對期貨交易商來說，如果不平掉5月的好倉合約，意味着將收到石油現貨，而且只有幾天時間告訴賣方如何收貨，而此時庫欣地區所有的原油倉庫均已被預定，儲油市場狀況不佳，庫存接近滿負荷，如果強行交割造成的儲油成本要遠高於平倉的損失。

對於純虛擬交易商來說，5月合約已經成了燙手山芋，WTI原油期貨價格暴跌，因交易員被迫平掉好倉頭寸，以免在沒有庫容的情況下購入實物原油。

瑞穗期貨主管Bob Yawger稱，雖然輸油管道和庫存都是滿載，但EIA數據並沒有顯示當前庫存原油達到最大儲能。暴跌的主要原因做多5月合約的交易者急於平倉。

倘需求不回升 6月期油恐轉負

Rystad Energy的石油市場主管 Bjornar Tonhaugen評論稱，全球供需失衡的問題已經開始真正反映到油價中。相比需求，產油還未受破壞，儲存量與日俱增。

若原油價格繼續下跌可能導致更多產油商停止運作，進而導致原油需求進一步減少。若5月中旬前需求不能抬頭，WTI原油6月合約或將面臨同樣的命運。

美銀美林評論稱美國原油尚需要幾周時間來重新達到平衡，若需求不能回升，預計WTI原油6月份期貨合約價格也將轉負。