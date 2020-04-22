按揭貸款還息不還本擬擴至資助房屋　余偉文：銀行界短期內公布

金融管理局總裁余偉文表示，正與銀行業界和相關政府部門積極研究，將按揭貸款「還息不還本」安排延伸至資助房屋貸款，以減輕更多市民的供樓壓力。相關研究已接近完成，業界會在短期內作出公布。

余偉文在金管局網頁撰文，指新型冠狀病毒肺炎疫情下，銀行界已推出四輪針對紓緩客戶現金流壓力的具體措施。截至昨天（21日），16家活躍於中小企貸款的銀行已共批出逾11,000宗企業「還息不還本」、貸款展期與應急貸款等申請，涉及金額超過860億元。個人客戶方面，銀行已批出逾5,200宗包括住宅按揭「還息不還本」及應急貸款等申請，涉及金額超過150億元。

銀行批出逾1.1萬宗企業還息不還本等申請

余亦指，香港按揭證券有限公司負責營運的中小企融資擔保計劃下的「百分百擔保特惠貸款」，本周一（20日）起接受申請，按證公司和銀行至今已收到數以千計的中小企查詢。在計劃推出首日，銀行合共收到約300宗申請，其中約30宗經快速審核後已經立即遞交到按證公司，並於同日批出10宗，其他申請亦預計在短時間內批出。

他又表示， 為了確保銀行能集中火力推出紓困措施，金管局對一些監管要求亦作出靈活變通。局方上個月向銀行發出指引，依照巴塞爾委員會決定，延遲一年實施《巴塞爾協定三》監管資本架構中的各個要求。此外，局方會彈性處理銀行定期遞交的監管報表及其他報告，亦會在今天發信通知銀行押後今年的壓力測試至明年，讓銀行能調配足夠資源重點應對當前迫切的挑戰。

余指，肺炎疫情對香港經濟帶來前所未見的挑戰，不少企業被迫進入了經營寒冬期，面對巨大的資金周轉壓力，不少打工仔的生計受到嚴重影響。金管局過去數月從積極協調以紓緩資金壓力、釋放緩衝加強信貸能力、多管齊下增加市場流動性等三方面入手，全方位為銀行體系「加油」，使其能更順暢發揮資金融通功能，支持實體經濟，並紓緩受影響企業和市民的資金壓力。