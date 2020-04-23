【油價暴跌】中國銀行原油寶事件續發酵　地方分行高層據報遭約談

中國國有大型金融企業之一的中國銀行（3988），旗下「原油寶」產品設計掛鈎美國西得克薩斯輕質原油（WTI）期貨，被指不合適地選擇了在最後交易日倒數第二天美市盤中進行「移倉換月」，遇到了重大的流動性問題，導致投資者損手。

綜合媒體4月23日報道，美油5月合約此前暴跌一度跌入負值，中國國內銀行掛鈎原油的產品也出現巨大波動。

中國銀行原油寶產品被指存重大缺陷。（中國銀行官網 ）

《中國經濟觀察網》報道，中國銀行原油寶產品的目前部分持倉投資者，賬戶均為負值，如果平倉將導致巨虧——好倉持倉客戶平倉損益需要補足交割款。

報道稱，這些投資者們向中國銀行原油寶拋出三大疑問——為何沒有提前移倉、為何成交時間晚於交割時間，以及為何沒有及時強行平倉，反而要補交交割款。

據中國銀行官網介紹，原油寶是指中國銀行面向個人客戶發行的掛鈎境內外原油期貨合約的交易產品，按照報價參考對象不同，包括美國原油產品和英國原油產品。中國銀行作為做市商提供報價並進行風險管理。個人客戶在中國銀行開立相應綜合保證金賬戶，簽訂協議，並存入足額保證金後，實現做多與做空雙向選擇的原油交易工具。

這類被稱為「紙原油」的產品，讓中國投資者參與到境內外原油類投資當中。

據報，中國銀行的原油寶產品，產品設計掛鈎美國WTI原油期貨，但被指不合適地選擇了在最後交易日倒數第二天美市盤中進行移倉換月，遇到了重大的流動性問題，導致投資者出現巨虧。

中國銀行就此事發布公告稱，原油寶業務有關情況已在相關網站說明。本行將依法合規處理相關業務後續事宜。

《21世紀經濟報道》稱，中國銀行長三角地區某市分行，有當地客戶因上述事件與該分行聯絡協商，沒有得到明確答覆。有客戶去到當地銀保監局投訴，隨後，監管要求中行該市分行領導當面匯報，要求做好客戶安撫，根據總行方案與客戶協商。

另據《界面新聞》指出，根據CME數據，最後高達77,076手合約是按照TAS（Trade at Settlement）原油期貨結算價交易指令執行。該指令允許交易者在規定交易時段內按照期貨合約當日結算價或當日結算價增減若干個最小變動價位申報買賣期貨合約。根據每一手合約1,000桶計算，此次總計高達7,707.6萬桶原油在結算價附近成交。假如開倉均價20美元/桶，則結算總損失將高達44.66億美元。那麼，315億元的虧損中行佔了多少？恐怕需要由中行自己公告才能確認。