美期油價格暴跌　恐數百家美國石油公司陷破產

油價大跌料導致能源企業陷入財務困境。據Rystad Energy的數據，在油價暴跌環境下，533家美國石油勘探和生產公司將在2021年底前申請破產。Rystad估計，如果跌至10美元的價格，將有1,100多家公司破產。

據《財聯社》報道，Rystad Energy頁岩研究主管阿特姆·阿布拉莫夫（Artem Abramov）稱，「30美元已經相當糟糕了，但一旦你跌到20美元，甚至10美元，那就是一場徹頭徹尾的噩夢。」

需求大幅下降是導致油價崩盤的重要原因之一。（新華社） 。 （新華社）

許多石油公司在經濟繁榮時期承擔了過多的債務。他們中的一些人將無法度過這一歷史性的衰退

阿布拉莫夫表示，以10美元的價格，幾乎所有負債的美國勘探開發公司都將不得不申請破產保護，或考慮戰略機遇。

標準普爾500指數（S&P 500）的能源板塊2020年已經下跌40%以上，儘管過去一個月整體股市大幅反彈。

能源企業股價表現明顯大落後

諾布爾能源公司（Noble Energy）、哈里伯頓（Halliburton）、馬拉松石油公司（Marathon Oil）和西方石油公司（Occidental）的市值都縮水了三分之二以上。就連道指成份股埃克森美孚（ExxonMobil）也下跌了38%。

4月2日，前頁岩氣明星公司懷汀石油（Whiting Petroleum）申請破產保護，成為第一個倒下的骨牌。但這肯定不會是最後一次。

報道指出，石油危機引發了一場猜謎遊戲，誰將是下一個走向破產的公司。最脆弱的公司是那些債台高築、債務到期在即、無法產生現金流來支付利息的公司。

阿布拉莫夫說，如果切薩皮克能源公司（CHK）和綠洲石油公司（OAS）被迫考慮破產，沒有人會感到驚訝。

不排除再有企業申破產

切薩皮克公司最近暫停了優先股的股息支付。它的股價跌得如此之低，以至於為了符合交易所的要求，它採取了200股反向股票分割。

頁岩鑽探公司Oasis今年已經損失了超過90%的價值。其股價目前低於30美分。

儘管美國頁巖油開採商從2014年至2016年的石油危機中有所反彈，但人們擔心頁巖油行業可能會受到永久性的傷害。