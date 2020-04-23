首個預見負油價分析師警告：或見負100美元

美國原油5月期貨暴跌至負數後，交易員們已重點關注4月30日即將到期的布倫特原油6月期貨。有分析師認為，5月很有可能跌至每桶負100元（美元‧下同）。

據《金十數據》報道，洲際交易所（ICE）表示，正為布倫特原油合約交易價格為負做準備。布倫特原油跌入負值看起來還遙不可及，畢竟雖然最近兩週布油6月合約跌超了30%，但現仍交投每桶在20美上方。

市場擔憂全球基準布倫特原油可能跌入負值。（新華社）

報道稱，其實布油和美油面臨着同樣的困境：世界各地的倉儲場所都在快速填充原油，而這正是引起西得克薩斯輕質原油（WTI）期貨跌入負值的關鍵因素。

目前，油輪船隊的壓力正在加劇。現在有超過1億桶的石油被保存在浮動倉儲中，還有人預測實際數量可能是2億多桶。全球航運巨頭Clarksons Platou公司分析師Frode Morkedal認為，海上儲存的石油已增至近2.5億桶。

專家表示，每周有5,000萬桶原油被送入庫存，可能再過幾周就沒有儲存原油的空間了，業內人士稱這是「油罐頂（tank tops）」，帶來的結果將是世界許多地方的油價接近零，在某些情況下可能會變為負數。

世事凡事皆有可能

《彭博》的Javier Blas寫道，「負油價的世界沒有底線，在本周之後，一切皆有可能」。

3月份第一個預測可能出現負油價的瑞穗銀行資深石油分析師保羅·桑基（Paul Sankey）當時顯得有點瘋狂，但事實證明他是對的。如今，他又進一步說，「我們顯然已經陷入了全面的、日常的市場管理危機。下個月我們會跌至每桶負100美元嗎？很有可能。」

不過要強調的是，布油和美油這兩種合約之間有一個重要的區別。布倫特原油期貨合約可根據布倫特指數價格用現金結算，而美國WTI合約是實物結算的，這意味着交易者必須在距海岸數百英里的俄克拉荷馬州庫欣提取實物原油。

也就是說，如果美國奧克拉荷馬州庫欣地區這個美國石油樞紐出現存儲空間緊張，WTI原油可能就會承受更大的壓力。

減產與否成關鍵

據高盛分析師稱，截至4月17日，庫欣地區的存儲中心已被佔用77%，按照最近兩週庫存增加的速度，5月第一週就將耗盡儲存空間。考慮到這種情況，5月這個時候，WTI原油6月合約可能和5月合約有同樣的命運。

但其實世界其他地區的供過於求情況也在迅速加劇。因此，布倫特原油合約至少在理論上也是可能跌入負值的。真正的問題是，在這種可能性成為現實之前，生產是否將被充分縮減。