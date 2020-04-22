英媒：沙特王儲與普京電話吵架　氣到拿石油淹沒巿場

英國媒體4月21日報道，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）和沙特阿拉伯王儲穆罕默德（Mohammed bin Salman）3月在電話中大吵一架，後來沙特政府決定用石油淹沒巿場，導致油價一路狂瀉。

英國獨立新聞媒體中東之眼（Middle East Eye）報道，熟知內情的沙特官員指出，俄羅斯和沙特關係此前已緩和數月，雙方亦達成一項重大的軍火交易，但這場口角為雙邊關係帶來可能回到原點的威脅。

石油輸出國組織（OPEC）3月6日與俄羅斯就石油減產進行談判，會上各方未能達成共識。普京和穆罕默德的電話通話就是在這場會議前進行。

一名不願透露姓名的沙特官員說：「普京和穆罕默德在減產談判前通話，穆罕默德非常進取地下達最後通牒，威脅若無法達成協議，沙特就會發起價格戰。該場談話非常私人，他們互相向對方大喊大叫。普京拒絕接受最後通牒，雙方不歡而散。」

另一位不願透露姓名的消息人士指，穆罕默德在對普京擺出進取的姿態前，有先與美國總統特朗普女婿、白宮高級顧問庫什納（Jared Kushner）聯絡。

消息人士指出：「庫什納轉達特朗普已同意穆罕默德與普京的通話。庫什納沒有要求穆罕默德這樣做，不過他知道而且沒有予以否決，於是穆罕默德作出自己的結論（決定打這通電話）。」