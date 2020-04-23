中國銀行原油寶爆倉　傑富瑞料最多招致5億人民幣撥備虧損

中國銀行（3988）旗下「原油寶」產品設計掛鈎美國西得克薩斯輕質原油（WTI）期貨，因油價日前跌至負數，導致投資者損手。投行傑富瑞（Jefferies）發表報告，估計事件僅招致最多5億元（人民幣‧下同）的撥備虧損，遠低於市場估計的300億元。

傑富瑞指，Interactive Broker（IB）已公布其撥備虧損為8,800萬美元，而此涉及交易的價格，與中行情況相同。IB的5月期油合約，有約15%為未平倉量（open interest）合約，傑富瑞認為，相較之下，中行的未平倉量應較少。

報告續指，據日前內地新浪網流傳的文件截圖，4月20日，原油寶投資者合共持有140萬桶長倉、2.02萬桶短倉。3,261名長倉投資者現欠中行3.7億元人民幣。該文件與交易商估計一致，惟仍有待確實是否所有分行的投資者都已計算在內。而根據社交網站流傳不同的交易截圖，顯示原油寶產品主要由長江三角洲一間分行銷售。

報告相信，因投資者須向中行倒貼，而中行依據合約有權將客戶戶口透支轉移的情況下，部分的交易損失能夠追回。若投資者未能向中行支付，中行會向中國信貸評級系統報告。但傑富瑞預計，事件引伸的訴訟仲裁下，潛在損失料介乎2億至5億元，遠低於市場估計的300億元。故此，這僅佔2019年中行稅前利潤0.1%至0.2%。