金管局指四度入市共沽77億港元　已向銀行闡述備用流動資金安排

金融管理局副總裁李達志表示，新型冠狀病毒疫情在各地蔓延多月，令環球金融市場出現重大波動，多個地區的美元流動性更一度相當緊絀，港元同業拆息雖然受環球美元緊絀牽連而稍為偏高，但港元貨幣市場仍保持運作有序。他提到，截至今天中午，金管局四次從市場買入美元、沽出總值77.1億的港元，提供更充裕空間讓銀行更靈活調撥流動資金，確保港元銀行拆借活動維持暢順。

李達志在金管局網頁撰文，指金管局常設的「港元流動資金安排」包含多條支援銀行流動資金需要的渠道，為銀行提供即日、隔夜及有期流動資金。局方去年8月更新及整合了此安排的框架，並一直與銀行就操作細節進行演練，鼓勵它們善用這些工具，局方本月初亦向銀行發出通告，進一步闡述其中「備用流動資金安排」的細節，為銀行提供更大的清晰度，以便利它們儘早落實有關使用的內部政策及程序。該局會繼續和銀行溝通及演練，以確保它們可以在有需要時有效使用這些安排。

此外，該局在通告上亦進一步說明流動性比率的監管要求，期望它們適時善用過往累積的流動資產作為緩衝以應對資金需要。這些行動的目的都是在監管方面提供適當的彈性，讓銀行在維持審慎風險管理之餘，有更大靈活度管理流動性。

銀行體系總結餘周五增至668億

李又提到，金管局已公布在本月中至5月中期間，分階段逐步減少發行合共200億港元的外匯基金票據。如減發計劃全部執行，銀行體系總結餘會相應上升200億元。局方會在有需要的時候適量減發外匯基金票據，從而釋出港元流動性。這項措施再加上這兩天資金流入港元觸發了聯繫匯率制度的強方兌換保證，截至今天中午，金管局四次從市場買入美元、沽出總值77.1億的元，進一步令銀行體系總結餘水平於4月24日增加至668億元，正好提供更充裕空間讓銀行更靈活調撥流動資金。局方繼續密切留意外圍及本地市況，有需要時會再推出增加流動性的措施。