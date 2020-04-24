【油價暴跌】證監會促商品期貨經紀行　嚴密監控風險承擔

證監會向商品期貨經紀行發通函，指鑑於海外原油期貨市場出現前所未見的波動，而且在本地公眾假期期間仍會繼續運作，證監會遂提醒所有商品期貨經紀行須嚴密地監控其風險承擔，並維持足夠資源，以應對極端市況帶來的挑戰。

證監會指，最近發現有兩家商品期貨經紀行短期但嚴重違反了《證券及期貨（財政資源）規則》下的速動資金規定，原因是在海外原油期貨市場波動時，它們追繳保證金時未能收回大額的保證金。儘管違規事項已解決，但說明了在極端情況下經紀行務必採取更審慎的風險管理措施，才能保障商號的營運及確保遵循監管規定。

促增設緩衝額 涵蓋假期未能向客收額外保證金風險

證監會敦促商品期貨經紀行控制對客戶的風險承擔，採取措施包括：及時監察並處理個別客戶的集中風險；審慎地設定客戶的交易限額及持倉限額，以確保有關限額與客戶的財政實力和交收往績，以及商號的財政資源相稱；審慎地為客戶訂立保證金規定，並考慮將保證金規定調高至結算所或結算代理所要求的水平之上、考慮增設保證金緩衝額以涵蓋在假日及周末期間未能向客戶收取額外保證金的風險；僅在收取充足的保證金後才為客戶開立新持倉；迅速向客戶收取未清償的追繳保證金。

鑑於近期原油期貨價格出現極端波動，商品期貨經紀行必須重新評估其客戶的財政能力是否足以承擔因買賣相關產品而可能招致的損失，並且不應為沒有能力承擔潛在損失的客戶開立新持倉。

證監會亦發出另一份通函，提醒證監會認可期貨交易所買賣基金（ETF）的管理公司保持警覺，務求在極端市況下，以符合投資者最佳利益的方式管理基金。