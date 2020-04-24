【滙控失息】集團︰將於公布全年業績或之前 　重新檢討派息政策

滙控（0005）早前除淨後撤回派息，又宣布今年不派股息，引起軒然大波，滙控今在倫敦舉行股東周年大會，集團主席杜嘉祺及集團行政總裁祈耀年發出股東周年大會聲明，提及派息政策。

滙控約40%股東是小投資者

杜嘉祺指，董事會已小心衡量所有相關群體（包括股東）受到的影響，非常明白股息的重要。滙控大約40%的股東都是小投資者，主要來自香港和英國，很多都直接或間接倚賴股息作為穩定的收入來源，董事會理解取消派息令很多股東非常失望，對其本人及家庭、業務所受到的影響深感抱歉。有關行動絕非輕率作出，並反映了集團主要監管機構的觀點，即在此等前所未見的局勢下，滙豐與其他同業應採取額外的謹慎措施，才能於現在及長久將來支持客戶。

董事會於較充分掌握疫情的經濟影響後，將於公布2020年全年業績或之前重新檢討派息政策。董事會同時會考慮股東的意見、其他相關群體的利益，以及滙豐的財務表現和資本狀況等其他因素。

祈耀年︰滙豐是大家的銀行

祈耀年於聲明亦表示，了解繼主要監管機構要求本行取消派發2019年第四次股息後，股東（尤其是小股東）們所承受的壓力。正如杜嘉祺在其報告中提及，滙控就此決定對股東、股東家人及企業所帶來的影響深感抱歉。雖然現時情況不允許滙控就上述及其他問題進行面對面討論，但他期待在可行情況下盡快與股東恢復交流。

他又指︰「滙豐是大家的銀行，我十分重視您們﹙股東﹚的意見。」

今年3月底，滙控突表示，董事會於討論英國審慎監管局的書面要求後，決定取消原定於4月 14日派發的第四次股息每股普通股 0.21 美元。同時，亦決定在2020年底前暫停派發所有普通股的季度或中期股息或應計款項，亦不會進行任何普通股的回購。事件拖累滙控股價急瀉，亦引起不少投資者不滿。