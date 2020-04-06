【滙控失息】小股東畢生積蓄買滙控收息：𠵱家係推我哋去埋葬

COVID-19新型冠狀病毒肺炎疫情持續，滙控早前宣布取消派發原定今年於四月中所派發的第四次股息。滙豐小股東權益大聯盟聯同順裕資產管理有限公司，於今日（6日）召集匯豐控股的小股東，召開特別股東大會，促撤回滙控撤回取消派息決定，轉為以股代息。有小股東指畢生積蓄購買滙控，原打算靠每年收取10萬元股息退休，現在無息收陷入兩難局面，亦有小股東靠每年3萬元股息幫補支付保險費用。

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滙控管理層早前宣稱派息政策維持不變，維持每股0.51美元，後來因應英倫銀行透過審慎監管局發出的書面要求，取消派發原定於今年四月中所派發的第四次股息（每股0.21美元），並表明今年內不會派息，致香港眾多小股東的不滿。

畢生積蓄購買滙控

58歲已退休的李女士直呼「滙控好卑鄙」，她指投放了多年來的積蓄及退休金，共購買了5萬股以上、平均價約60多元的滙控。她本打算與丈夫每年收10多萬（每月約2萬）的股息，以幫補退休後的生活，沒想到滙控言而無信取消派息，更比喻「我借咗佢錢，話冇嘢做唔還息，咁得唔得？」

她認為已身處兩難的局面，若賣掉持有的股份將虧損40%，維持現狀則需「食老本」應付日常開支，並指子女有自己的生活，不希望成為負擔，「仔女係咪揹埋我哋每個月兩萬蚊？香港有好多我哋呢種人，而家係推晒落去個坑埋葬！」

單身婦靠股息交保險

59歲半退休及未婚的黃女士透露，分別於去年底及今年共購入2萬股，本來等待3萬多元的股息，支付每年5萬元的保險供款，更指自己一把年紀單身寡女，僅靠股息生活。因此在得知取消派息後，感到晴天霹靂，直斥滙控「唔好叫Hong Kong Bank啦，不如叫UK Bank啦！」