中國央行行長易綱：實施逆周期調節　支持受疫情衝擊較大企業

中國人民銀行行長易綱發表文章表示，疫情對中國經濟的影響是暫時的，中國經濟韌性強、潛力大，高質量發展的基本面不會變化。他又指，應保持流動性合理充裕和貨幣信貸合理增長，繼續實施好逆周期調節，同時有針對性地支持重要物資生產和短期受到疫情衝擊較大的企業。

他指，疫情在2020年第一季將中國經濟推入了數十年來的首次萎縮。由於病毒在全球範圍內傳播，現在中國不得不依靠脆弱的國內需求來刺激復甦。

易綱在文中談到中國金融資產結構時說，若宏觀政策刺激力度過大，可能產生通貨膨脹的風險及可能導致槓桿率過快上升。他認為，中國應使槓桿率儘量保持穩定，從而在穩增長與防風險之間實現平衡，為經濟保持長期持續增長留出空間。

中國經濟在全球率先按下「重啟鍵」。（新華社）

易綱指出，只有發展好直接融資尤其是股權融資，才能夠減少對銀行債權融資的過度依賴，從而實現在穩住槓桿率的同時，保持金融對實體經濟支持力度不減的目標。他還說，要加快推進證券發行註冊制改革，提高資本市場的透明度。

此外，易綱還主張要管理好房地產市場風險，建立長效機制。他寫道，在政策上要着力穩地價、穩房價、穩預期，加強對房地產市場融資狀況的全面監測，按照「因城施策」原則，強化對房地產金融的逆周期宏觀審慎管理。他表示，要進一步理順中央和地方財税關係，完善地方税體系，建立依法合規、規範透明、自我約束的地方政府債務融資機制，減少對土地財政的依賴。