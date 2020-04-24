內地一季度人均消費5082元　人均可支配收入8561元　上海均居榜首

國家局統計日前發布一季度經濟數據，內地居民人均消費支出為5082元（人民幣．下同，約合5548港元），人均可支配收入為8561元（約合9345元），其中上海市的人均消費和人均收入都位居全國第一。

上海市一季度的人均消費和人均收入都位居全國第一。（新華社）

數據顯示，一季度內地居民人均消費支出5082元。其中，煙酒、居住、交通通信消費支出佔比位居前三，分別為33.6%、24.4%、11.9%。從各省份來看，共有上海、北京、浙江、天津、廣東、江蘇、福建、重慶、湖南等9省份居民人均消費支出超全國。

具體來看，上海以10410元（約合11364港元）人均消費位居全國第一，緊隨其後的是北京，人均消費10003元（約合10919港元），浙江以7891元（約合8614港元）排名第三。

國家統計局住戶調查辦公室主任方曉丹表示，雖然新冠肺炎疫情對居民的商品和服務消費造成了較大衝擊，但線上消費和健康消費增長較快。一季度內地居民通過互聯網購買商品或服務的次數按年增長21.2%。

3月14日，市民戴著口罩在海南海口商場中心購物。（新華社）

一季度內地居民人均可支配收入為8561元，按年名義增長0.8%，扣除價格因素實際下降3.9%。上海、北京、江蘇、浙江、廣東、天津、福建、山東以及遼寧等9省份一季度人均可支配收入超過全國平均水平。

從排名來看，上海人均收入位居全國第一，達到19621元（約合21418港元）；其次是北京，為17874元（約合19511港元）；浙江以15575元（約合17002港元）位居第三。人均收入過萬的省份均為東部地區省份，其餘省份人均可支配收入在3000元到10000元之間。

從階梯分布看，萬元階梯共有7個省份，分別為上海、北京、浙江、天津、江蘇、福建和廣東；山東、遼寧、重慶3省份位於8000元階梯；內蒙古、湖南等6地位於7000元階梯；另有8省份位於6000元水平線，5省份位於5000元水平線；新疆一季度人均可支配收入為4912元（約合5362港元），「獨居」4000元階梯，西藏為3818元（約合4168港元），居全國末位。

據了解，居民可支配收入是居民可用於最終消費支出和儲蓄的總和，即居民可用於自由支配的收入，既包括現金收入，也包括實物收入。

（中新經緯/中國網）