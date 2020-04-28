恒生銀行減派息　第一次中期息僅派1.1元　按年降逾21%

恒生銀行（0011）宣布，派發截至2020年12月31日止年度之第一次中期股息每股1.1元，對比去年第一次中期股息每股港幣1.4元，少0.3元或21.4%。

今期股息將於2020年6月4日派發予於2020年5月15日名列該行股東名冊內之股東。

稱派息綜合監管規定等因素

恒生指出派息政策乃綜合考慮盈利﹑監管規定﹑發展機遇及經濟前景等因素。

該行又指出新冠肺炎，對環球經濟帶來史無前例的不明確因素及挑戰。儘管本地監管機構並無如海外監管機構，劃一要求該行暫停派息，但考慮到種種不明朗因素，監管機構建議銀行應保留資金儲備，以應對未來潛在挑戰，以及用以支持香港經濟活動。為平衡社會各持份者利益，該行以採取審慎方式管理業務， 包括股息派發。

恒生強調其財務狀況維持穩健，並擁有強大資金基礎。

強調財務狀況維持穩健

恒生指出，董事會將繼續審視餘下一年的股息派發，重申為股東創造長遠價值的宗旨維持不變。

恒生指出，是期股息不應被視為全年溢利或全年股息金額之指標 。

去年全年派息8.2元

母公司為滙控（0005）旗下香港上海滙豐銀行的恒生，早前表示恒生在香港聯交所獨立上市，沒有計劃更改派息政策，該行在釐定派息水平時，會考慮盈利能力、監管規定、發展機遇及經營環境等因素。

每季均會派息的恒生，去年派發第4次中期息4元，而首3次中期息均為1.4元，全年派息8.2元。