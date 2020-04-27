金管局李達志：今年黑天鵝來了　外匯基金首季難免虧損

金融管理局外匯基金投資辦公室行政總裁李達志表示，在環球股市大幅度急跌下，投資以債券為主、股票及另類投資為輔的外匯基金，在今年第一季難以避免錄得虧損，具體數字5月初公布。這將會是自2018年第4季錄得投資虧損後，外匯基金再次錄得虧損。他又表示，今年黑天鵝來了。

李達志在金管局網頁撰文，指新冠病毒在短時間內演變成全球大流行，各地政府採取強力防疫措施，很多生產和消費活動接近停擺。雖各國政府推出了一連串的貨幣政策和財政措施，但預計疫情仍將對全球經濟造成重大打擊。國際貨幣基金組織將今年全球經濟增長預期大幅下調至收縮3%，為自90年前全球經濟大蕭條以來最壞的情況。他指金融市場常用「黑天鵝」來形容難以預見但有重大影響的事件，他形容道：「今年，黑天鵝來了。」

集中在防禦性及流動性管理基金投資

李達志指出，從外匯基金的投資管理角度而言，未來一段時間會充滿挑戰，原因包括：貨幣和財政措施對根本地解決今次危機的作用有限，全球經濟何時能復甦是未知之數；以及美國量化寬鬆重臨，將削弱外匯基金債券投資分散風險的作用。

他說，面對這非常時期，該局會集中在防禦性及流動性兩方面管理外匯基金的投資。局方過去幾年一直通過調整資產配置，盡量減少金融市場波動對外匯基金的負面影響。例如減少了非美元的貨幣配置，減少在美元強勢下出現的匯兌減值。此外，局方通過加大「長期增長組合」下的另類投資（例如基建投資），進一步減低外匯基金內不同投資的回報相連性，更有效地達到分散風險的效果。當局會密切注意市場情況，對資產配置採取適時適量調校，確保基金保持合適的防禦性。

另一方面，局方會提高資產組合的流動性，確保外匯基金能在短時間內將資產變現，提供資金維持香港的貨幣及金融穩定，以及配合政府提取財政儲備存款以應付疫情的需要。