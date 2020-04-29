30天內倒下5家油氣巨頭　美國頁岩油泡沫恐爆破

低油價的衝擊波仍在持續。近日，美國老牌海上鑽井公司戴蒙德海底鑽探公司申請破產保護。加上此前已申請破產的美國知名頁巖油公司惠廷石油等，短短一個月不到已有至少5家大型油氣公司倒下。

據《上海證券報》報道，戴蒙德海底鑽探公司創立於1989年，2019年營收達到了9.81億元（美元‧下同），約有僱員2,500人。該公司在破產申請中列出了58億元的資產和26億元的債務，其中有20億元是債券。而該公司當前持有的現金僅有4.349億元。

2020年4月22日，在加利福尼亞州的亨廷頓海灘，由於需求不足，已沒有更多地方可以儲存石油。（AP）

Bankruptcy Data的數據顯示，這是過去30天內第五家申請破產的上市石油公司。4月1日，美國最大的上市石油公司之一惠廷石油成為2020年首家在低油價危機中倒下的大型頁巖油公司。

除了上述公司，美國境內的其他石油公司如切薩皮克能源（Chesapeake Energy）、丹伯裏資源公司和卡隆石油公司等也聘請了債務顧問。頁巖油氣企業正處在這場石油巨震的「震央」。

業內估計，美國頁岩油行業2020年就有400億元的貸款需要償還，而在未來4年未償貸款總額逾2,000億元，這些債務都由頁巖油氣公司的資產做擔保。2020年，美國能源行業將有448億元的企業債到期，2019年僅為293億元。穆迪數據顯示，在2020年到2024年期間，北美石油勘探和生產企業將有860億元的債務到期。

截至4月21日，在美國10家債務問題最嚴重的公司中，石油公司佔了5家，眾多頁巖油氣公司正處於破產的邊緣。

上海石油天然氣交易中心油品事業部總監張龍星表示，整裝油田可通過二次、三次採收來維持峰值延長生產周期，而美國的頁巖油往往只能一次採收，峰值難以持久，這些特點導致美國頁巖油生產成本難以一降再降。但為了提高產量，必須不斷投入活躍鑽機，從而導致企業負債率進一步提升。

美頁岩油成本價46.6元

數據顯示，美國6大頁岩油產區的平均成本價為每桶46.6元，成本最低的產區成本價為每桶32.4元。這一成本是不包括運輸、倉儲、管理等費用的井口價。相比之下，沙特、俄羅斯在整裝大油田上具有突出優勢，其井口價均在很低的個位數水平。

張龍星稱，頁岩油氣需要大量打井，大規模投資壓裂且只能一次採油，過低的採收率及經濟性不佳是頁岩油氣的硬傷。經濟週期上升時，高槓桿率、股價持續繁榮以及高債務的持續刺激讓頁岩油氣的泡沫越吹越大，但經歷了幾輪擊鼓傳花的資本遊戲後，當前這場遊戲或許已接近落幕。

張龍星認為，高槓桿是風險之源，美國能源企業尤其是頁岩油企業的股市泡沫和企業高債務危如累卵，可能成為風險策源地，嚴重性可能超乎想象。

安信證券宏觀策略研究員陳果認為，過去幾年，數量龐大的美國頁岩油公司將大量資產抵押給銀行以獲得資金輸血，並擁有快速生產能力，這意味着只要油價出現較大反彈，其就會大規模增產，從而對油價形成長期壓制。為奪回失去的份額，沙特與俄羅斯以低油價和債務壓力壓垮美國頁岩油公司，令其最終退出能源行業實現出清。

中國石油專家海納表示，眼看着美國從全球原油最大進口國變為原油主要輸出國，原油供給從平衡變成過剩，沙特和俄羅斯此前的價格戰不僅是彼此「宣戰」，且向美國「叫板」。更何況當前原油的供需結構存失控風險。

海納認為，雖然全球性石油減產呼聲不斷，但石油輸出國在沒有其他經濟保障的情況下很難做供給側的減法，而石油輸入國則面臨着需求減弱、購買力降低的困難，供需結構失衡正逐步惡化。「水比油貴或許不是終點，而是新的起點。」

挪威能源諮詢機構Rystad Energy研究顯示，當油價跌至20元時，到2021年底將有533家美國石油勘探和生產公司面臨破產；而當油價跌至10元，預計將有超過1,100家頁岩油企業倒閉。