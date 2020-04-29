【虛擬銀行】財庫局局長許正宇：不少機構表示有意申請牌照

多間虛擬銀行陸續試業，金融界立法會議員陳振英關注金管局會否在短期內批出更多牌照。財經事務及庫務局局長許正宇書面答覆指，金融管理局在去年公布發出8張虛擬銀行牌照後，接獲不少機構查詢或表示有興趣申請虛擬銀行牌照，金管局會先觀察持牌虛擬銀行開業後的運作情況，評估用戶反應、市場接受程度以及對銀行體系的影響，再考慮往後的發展路向，包括是否發出更多牌照予企業營運虛擬銀行。

許正宇指，截至本月24日為止，1家虛擬銀行已正式開業，為市民大眾提供遙距開戶和網上貸款等創新的金融服務。另外3家虛擬銀行正透過金管局的金融科技監管沙盒試行業務，期間只向少數特定客戶提供服務，以便收集意見作優化產品和服務流程之用，為稍後正式推出服務作好準備。其餘的虛擬銀行亦正密鑼緊鼓進行籌備工作，爭取盡早向公眾提供服務。

他續指，鑑於2019冠狀病毒病疫情爆發或多或少對虛擬銀行開業前期的籌備工作帶來影響，金管局認為目前虛擬銀行的開業進度大致理想。

開業前須完成科技風險獨立評估

許指，金管局要求虛擬銀行須完成一系列籌備工作，包括開發資訊科技系統和制定完善的風險管理措施，才可正式開業。在科技風險管理方面，虛擬銀行須在開業前完成全面的科技風險獨立評估，當中包括根據網絡防衞評估框架評估其網絡風險，並制定程序定期檢討，以確保有關科技風險管控措施在科技持續發展的情況下仍然保持合適。金管局會在虛擬銀行開業後定期審視其科技風險和網絡保安措施的實際運作成效。金管局會與已開業的虛擬銀行保持溝通，從中收集顧客對虛擬銀行服務的意見。