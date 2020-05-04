金管局稱密切留意負資產情況　樓市未出現周期性轉變

金管局於上周公布截至今年3月底止負資產宗數，按季大增2倍至384宗。總裁余偉文今早出席立法會財經事務委員會時指出，負資產個案增加部份來自銀行職員貸款，以及新按保措施的申請人，期望市民明白按保目的是為市民置業提供選擇，申請人要清楚供款能力，當局亦會密切關注負資產情況。

在談及樓市走勢時，余偉文指出，目前二手市場交投活躍，暫時未見樓市出現周期性轉變，當局會繼續觀察市場發展。

他進一步指出，樓市受不同因素影響，包括經濟﹑市民買樓意欲及土地供應等，現時樓價及成交量較反覆，亦會輕微下調，惟未見明顯周期趨勢變化。

料本港息口將進一步下跌

余偉文進一步指出，疫情對全球市場帶來較大衝擊，市場普遍歡迎聯儲局及環球央行推出大幅度貨幣政策，認為若貨幣環境偏緊，會令經濟難復元；又認為短期寬鬆是合適，可以增加流動性及令息口下調，均有助應對當前嚴峻經濟。不過寬鬆環境難維持較長時間，預料央行考慮如何收緊政策。

余偉文指出，本港目前面對疫情衝擊，但貨幣市場保持穩定；港匯亦數度觸及強方兌換保證後，當局亦有入市，不排除有部份資金流入港股。加上受套息活動帶動，未來2周本港銀行體系結餘將增至950億元；又預料本港息口仍有下跌空間。