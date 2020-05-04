香港首季經濟收縮8.9%　為歷來最大跌幅

政府統計處公布截至今年3月底止，本港經濟表現。2020年首季本地生產總值較上年同期實質下跌8.9%，較港大早前預期收縮的8.3%更為失色。這是自1974年第一季統計期有紀錄以來的最大跌幅。本地生產總值下跌主要是由於受2019冠狀病毒病疫情全球大流行影響，內部及對外需求均持續疲弱。

政府發言人表示，由於2019冠狀病毒病疫情的威脅對本地廣泛的經濟活動以及區內供應鏈構成嚴重干擾，香港的經濟衰退在今年第一季加劇。隨着疫情在3月演變成在全球大流行，對經濟的影響變得更嚴重。根據預先估計數字，第一季本地生產總值按年實質大幅收縮8.9%，是有紀錄以來最大的單季跌幅。經季節性調整後按季比較，本地生產總值的實質跌幅在第一季顯著擴大至5.3%，亦是有紀錄以來最大的跌幅。

按主要組成部分分析，香港整體貨物出口的按年跌幅在第一季明顯擴大，主要是因為區內供應鏈及相關貿易活動在2019冠狀病毒病疫情的威脅下受到嚴重干擾。服務輸出錄得有紀錄以來最大的單季跌幅，部分反映訪港旅遊業受到重挫。內部需求方面，私人消費開支的跌幅急劇擴大，原因是疫情的威脅和因此而實施的社交距離措施嚴重干擾與消費相關活動，而勞工市場情況嚴峻亦對消費情緒造成沉重的打擊。在營商氣氛悲觀和建造活動疲弱下，整體投資開支續見大幅收縮。

倘疫情威脅持續 經濟活動短期內料欠佳

展望未來，政府指，隨着疫情全球大流行導致環球經濟活動嚴重萎縮，香港的出口短期內仍將顯著受壓。此外，美國與內地經貿關係的發展、地緣政治緊張局勢及環球金融市場波動，亦須繼續關注。本地方面，倘若疫情的威脅持續，經濟活動短期內料會仍然欠佳。政府又指，香港的短期經濟前景面對極大的不確定性，很大程度上取決於環球公共衞生及經濟形勢的演變。

私人消費開支按年跌10.2%

按本地生產總值各個主要組成部分分析，私人消費開支在今年第一季與上年同期比較實質下跌10.2%，較2019年第四季2.9%的跌幅加劇。按國民經濟核算定義計算的政府消費開支，繼2019年第四季上升6.1%後，在今年第一季與上年同期比較實質上升8.3%。

本地固定資本形成總額，在今年第一季與上年同期比較實質下跌13.9%，而2019年第四季的跌幅為16.8%。

貨品出口總額跌9.7%

同期，按國民經濟核算定義計算，貨品出口總額與上年同期比較錄得9.7%的實質跌幅，而2019年第四季的跌幅為2.5%。按國民經濟核算定義計算，貨品進口在今年第一季實質下跌10.9%，而2019年第四季則下跌7%。

服務輸出在今年第一季與上年同期比較實質顯著下跌37.8%，而2019年第四季的跌幅為24.2%。服務輸入在今年第一季實質下跌25.4%，而2019年第四季則下跌5.2%。

學者料失業率重上6%

香港中文大學商學院高級講師李兆波表示，香港首季GDP數字上是比較驚嚇，但實是預期之內，因為疫情令香港市面的經濟活動大幅停頓，對經濟會有較大影響，而且是次疫情對全球經濟都有衝擊，相較沙士只是地區性，出現較大規模的經濟收縮並不意外。

他預計，隨鄰近地區疫情逐漸減退，本地旅遊零售等行業有望把握7至8月的暑假旺季出現一定復甦，對全年經濟狀況較樂觀。不過他警告，即使疫情過去，香港大規模社會運動的問題未解決，有機會隨立法會選舉再現動盪，續拖累香港下半年經濟。經濟前景不明朗下，他料失業率或有機會見6%，但重返沙士時高達8.5%失業率水平的機會很低。

他奉勸市民「積穀防飢永遠都啱」，不過近年經濟動盪，儲蓄單單足以應付半年支出未必足夠，他建議用兩年為標準，才可較輕鬆應對經濟逆境。

香港中文大學經濟學系副教授、劉佐德全球經濟及金融研究所常務所長莊太量表示，香港首季經濟收縮8.9%，符合預期。隨疫情稍緩，料今年第三、第四季經濟有望反彈，惟全年計，因為首兩季經濟欠佳，全年經濟負增長機會還是較大。他料失業率會進一步上行，但料只會升至約5%，不會重回沙士時高達8.5%的水平。