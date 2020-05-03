新冠肺炎｜陳茂波：若經濟萎縮幅度近下限　將是自60年代以來最差

新型冠狀病毒肺炎疫情近日回落，不過香港經濟早已受到打擊。財政司司長陳茂波今日（3日）發表網誌，預料即將公布的第一季GDP按年增長，將會較2009年的金融海嘯，以及1998年亞洲金融風暴時更差，後者當時的第三季GDP按年收縮8.3%。他又指，今年的最新經濟預測，為負增長4%至7%，假如經濟萎縮幅度接近下限，將是香港經濟自1960年代有紀錄以來，最差的一年。 另外，陳茂波表示，「限聚令」等措施還有數日便將屆滿，隨着疫情放緩，部分措施有望可以逐步放寬。

▼限聚令升級延長▼

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陳茂波以「同心抗『逆』」為題發表網誌。他表示，新冠肺炎疫情近日有初步受控跡象，十多日沒有新增的本地個案，不過經濟正處於深度的衰退。他舉例稱，1998年的亞洲金融風暴，香港第三季GDP按年收縮8.3%；到2009年的環球金融海嘯，香港第一季GDP負增長7.8%。與兩者相比，他指香港今年在暴力衝擊與疫情接連打擊下，即將公布的第一季GDP按年增長預測將會更差，而且是連續第三季度萎縮，直言：「情況令人擔憂」。

陳茂波表示，環球市場或正面對1930年代經濟大蕭條以來最嚴重的衰退，原本拉動香港經濟的三頭馬車，即內部需求、出口及投資，相信暫難有顯著起色，政府將今年的經濟預測大幅向下修訂，最新估計為負增長4%至7%，遠差過2月中時估算的負增長1.5%至微增0.5%。他續指，如經濟萎縮幅度，靠近預測的下限，將是香港經濟自1960年代有紀錄以來，最差的一年。

▼第二輪防疫抗疫基金 多項措施▼

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不過隨着疫情放緩，陳茂波表示，絕大部分公務員將於明天（4日）復工，政府服務將分階段回復正常；針對食肆及多類商業處所的營運限制，以及「限聚令」等措施亦尚有數日便屆滿。他續指，部分措施有望逐步放寬，「讓社會生活、百業運作能逐步恢復正常」，但全球疫情未平息，亦需謹慎行事。

至於《財政預算案》中的全民派1萬元，陳茂波表示，6月底接受合資格市民登記，7月中現金就可到手，估計大部分申請者，可於8月底收到款項。他又指，逾20間銀行協助發款，有個人銀行戶口的市民，可透過電子方式申請，省卻文書處理時間，可較快收到款項。