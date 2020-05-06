【HKTVmall】港視擬開發電子錢包　4月商品交易額按年升1.5倍

香港電視（1137）公布今年4月營運數據，全月訂單總商品交易額為4.92億元，按年大升156.3%，惟按月下跌7.3%；平均訂單值為519元，按年及按月分別跌0.4%及3.5%。

公司又指出，在今年4月，平均每日訂單數量為3.16萬張，按年升156.9%，按月則跌0.6%；平均每日訂單總商品交易額為1,640萬元，按年升156.3%，按月則跌4.1%。

公司亦披露若干業務發展計劃最新情況，指出致力實現及加快本地零售業數碼化，如擴大大數據接觸點及使用範圍﹑線上線下及線下到線上之轉換﹑實現創新理念，相關計劃會在今﹑明兩年逐步推出。

擬開放登陸頁面提升內容

香港電視有以下計劃，開放數據庫平台透過建立大數據平台﹑商戶及公共平台，及開放應用程式介面（API），在相關法律及法規容許下，將經HKTVmall收集的若干數據與不同類別人士共享，如HKTVmall商戶﹑供應商﹑現有及潛在商業合作夥伴﹑初創企業家及學界，惟需經註冊及獲得批准。

香港電視亦擬透過開發HKTVmall電子錢包方案，HKTVmall應用程式將由電子商貿延伸至支付服務，令公司及HKTVmall商戶對消費者的線上及線下購物行為具更全面了解，協助提升消費者個人購物體驗。

同時開放登陸頁面，透過提升HKTVmall應用程式用戶體驗，HKTVmall應用程式將進一步加強為遠超於網購平台的應用程式，為用戶提供不同生活領域內容。

公司指出上述計劃仍處於初期規劃階段，亦未能評估有關計劃對公司短期或長期的財務影響。