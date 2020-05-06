沛嘉醫療孖展破600億　料認購百手中一手　聶Sir竟話未必夠康方炒

生物科技股為今年市場人士熱炒對象。繼康方生物（9926）後，本港短期內再迎來另一隻「B股」。在周二起招股的沛嘉醫療（9996），累計孖展認購額已突破600億元，超額認購277倍，有望超越康方生物成為今年「超購王」。不過有分析師認為，沛嘉上市後表現未必及得上康方。

沛嘉醫療計劃集資最多23.4億元，每股招股價15.36元，總發售1.525億股。以每手1,000股計算，入場費為15,515元。

沛嘉醫療集資最多23.4億元，孖展額已突破600億元，超額認購277倍。（資料圖片）

次日已錄277倍超購

綜合多間券數據顯示，周三孖展認購金額累計達650億，超額認購達277倍。其中，輝立佔200億元；耀才佔150億元；信誠佔105億元；富途佔88億。

新冠肺炎疫情稍退，新股市場再次熱鬧，繼續有未有盈利生物科技股來港上市。第二日公開招股的內地手術醫療器械集團沛嘉醫療，獲大量資金追捧，孖展額繼續升。

富途證券證券分析師聶振邦表示，沛嘉醫療股價走勢很取決於上市當日大市氣氛如何。

聶Sir：未必能像康方生物炒高7成

人稱聶Sir的富途證券證券分析師聶振邦稱，沛嘉醫療孖展額已達逾600億元，相信實際認購額高達800億元。不過，他認為沛嘉醫療未必可以像康方生物一樣炒高7成，原因有二。

首先，聶Sir指出康方生物於今年4月底上市，當時市況氣氛良好，然而沛嘉醫療下周五（15日）才上市，股價表現視乎屆時市況如何，「若果恒指上24500點，沛嘉就會當炒啲；相反大市24000點或以下可能升幅較細」。

另外，聶Sir認為沛嘉醫療定價不比康方吸引。他以上市前投資者的買入價作比較，成本最高的投資者買入價為每股7.5元，但招股價已高達15.36元，反映上市前投資者最少已賺1倍以上，故此炒上空間不大。他估計，此前康方生物上市後累漲7成，相信沛嘉醫療亦可炒上4至5成才短線見頂。

料過百手才穩中一手

他相信今次沛嘉招股，最終都要抽過百手才能穩中一手，故此欲抽中該股的投資者或需多用孖展，但他強調即使抽不中亦有利息成本，若然孖展過百手仍只能獲分派一兩手，相信賺幅會被孖展利息大幅抵銷。他建議可以在暗盤時段留意價格走勢，若暗盤價僅高於上市價1至2成，可考慮買入追升。