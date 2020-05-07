宏利首季少賺四成　派股息0.28加元

宏利金融（0945）公布截至今年3月底止首季業績，歸屬股東淨收入為12.96億元（加元‧下同），按年跌40.4%。核心盈利為10.28億元，按年跌33.6%。每股普通股攤薄核心盈利為0.51元。派股息0.28元，按年多12%。

期內新造業務價值總額為4.69億元，按年跌9.6%，以美國方面跌幅最大，達21.7%，跌至0.36億元，亞洲區總額3.56億元，亦跌13.4%。年度化保費等值總額16.01億元，跌約8%。季內「壽險資本充裕測試」（LICAT）比率155%，按年多11個百分點；財務槓桿比率23%，按年跌4個百分點。

日本新造業務回落

宏利指，核心盈利錄得下降，主要由於市況對新獨立基金及互惠基金的種子資金投資帶來不利影響，核心投資收益不再於今年首季出現，日本新造業務回落，加上季內北美市場錄得不利的保單持有人經驗，包括有關2019冠狀病毒病的旅保索償經驗欠佳。

宏利總裁兼首席執行官高瑞宏表示，由於新冠疫情繼續影響全球經濟和資本市場，宏利在首季的營運狀況受到一定影響，近年已採取多項措施加強資本比率，削減槓桿比率及舊有業務的風險，並嚴格管理開支。

宏利金融今早在港股市場股價靠穩，現報103.3港元，升1.3元或1.27%。