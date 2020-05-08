國泰擬重組及放棄國泰港龍品牌？　發言人﹕不回應傳聞

繼昨日有報道指出，國泰航空（0293）考慮進行「結構調整」後，今日再有傳聞指出，國泰的重組計劃為放棄「國泰港龍」﹑裁走部份員工，又傳指出新品牌的名字為「Cathay Express」等等。對於有關傳聞，國泰發言人表示﹕不會就傳聞作出回應。

發言人重申，公司早前已表示，COVID-19疫情大流行為社會和商界帶來史無前例的嚴峻挑戰，航空公司受到的打擊尤其嚴重。由於世界各地實施的旅行限制，令商務及休閒旅行需求在一段時間內將繼續嚴重受壓。

鑑於目前形勢瞬息萬變，公司不能排除任何措施，以確保航空業務能夠渡過危機，並變得更強及更具競爭力。

國泰單計2月蝕逾20億元

國泰去年盈利按年跌28%至16.9億元，雖然全年有賺，但其實下半年表現已急走樣。國泰上半年成功轉賺13.5億元，惟下半年受累本港社會運作，遊客減少，半年盈利大減87%至僅3.44億元。

踏入2020年初，新冠肺炎全球爆發，全球航空業務「冰封」，國泰2月單月蝕逾20億元，3月國泰航空與國泰港龍航空合共載客量按年激減九成，運載的貨物及郵件噸數亦按年大減35.6%。

至於新收購的香港快運，去年收入18.93億元，惟虧損2.46億元。國泰去年收購香港快運時，已有投行預計公司會進行重組，直言香港快運的航線同國泰航空和國泰港龍航空存在顯著重疊，預計在未來三年內，國泰航空可能將重複其在2006年收購港龍航空之後採取的商業策略，對香港快運的航線進行大幅削減，並對後者的員工進行大規模裁減。