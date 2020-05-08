HKTVMALL﹕二號口罩機即將登場　待完成測試同初號機拍住上

香港電視（1137）旗下的HKTVmall在Facebook專頁宣布，待二號口罩機完成安裝測試，便可以拍住初號機生產口罩。

在Facebook專頁內亦回應了為何需時較長，才可以生產兩批口罩，先強調並無「嘆慢板」之餘，實際上是相當急。因為要生產一個防病菌（BFE≧98%、PFE≧98% 、VFE≧98%）﹑合規模（美國ASTM Level 2）同衛生標準（無塵車間生產）的口罩，原來比想像複雜一千﹑甚至一萬倍。

公司又指出，在數個月前本港有不少生產線湧現，當「落手落腳」才發現，要做一個「用料規」﹑「摺痕正」﹑鼻樑鐵線位合適﹑耳帶穩陣令大家安全又舒適的口罩，原來大有學問，而且R小隊下令質素先行，要做到通過質量控制才收貨，所以早前不斷調節初號機，希望運作暢順後再增加產量，到今日才掌握到少少竅門。因此決定擴大生產線，及聘請更多人手，其中主管級人手月薪更高達3.5萬元。欲知詳情可以參考公司專頁。

此外HKYVMALL亦指出，1第二批共9萬個自家口罩準備出貨，並已進行抽籤，名額3，000人。中籤者將於今日內收到手提電話短訊及應用程式內的訊息（僅限會員），每人可購買口罩一盒。

https://bit.ly/2A42l8M

HKTVmall表示，購買時間由今日起（8日）中午12點至5月14日晚上11點59分。是次未能中籤者並不會收到任何通知，但仍會自動參與下一輪抽籤。