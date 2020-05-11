新冠肺炎疫情未平息　歐美經濟重開須與病毒共存？

為遏制新型冠狀病毒肺炎疫情採取的措施，給經濟造成了巨大衝擊，在經濟代價重壓下歐美各國正在試探性復工復產。

據世界衛生組織（WHO）5月10日公布的最新數據顯示，中國以外新冠肺炎確診病例達到3832,936例；歐美各國經濟因此危機重重。

迫不及待的美國

美國商務部數據顯示，一季度GDP按年收縮4.8%，為2014年二季度以來首次出現萎縮，第二季度可能還有更大程度的下降。同時，4月非農就業人數減少2,050萬人，失業率飆升至創紀錄的14.7%，5月還可能進一步惡化。

在上述背景下，美國各州開始逐步開放經濟。截至5月6日，美國已有24個州開始逐步開放，還有幾個州也在計劃之中。

經濟下行失業率大增，美國在疫情期間推出的一些禁令引起民眾不滿。圖為美國科羅拉多州丹佛，抗議者們站在州議會大廈的台階上。（AP）

但是，穆迪首席經濟學家馬克·贊迪（Mark Zandi）警吿稱，各州過早重新開放企業是一場大賭博，將冒出現新一波疫情的風險，並使經濟進一步陷入尾旋式下跌，特別是在沒有疫苗的情況下。贊迪接受美國財經媒體《CNBC》訪問時稱：「如果再來一波疫情，就會出現經濟蕭條。我們可能不會再次關閉，但這肯定會使人們恐慌，並給經濟帶來壓力。

值得一提的是，由於不滿當地政府不準予其弗萊蒙工廠的復工資格，美國電動汽車及能源公司特斯拉日前對加州阿拉米達縣提起訴訟，特斯拉認為政府無權決定該工廠應該關閉到何時，並揚言將撤離加州。

謹慎放寬的歐洲

根據歐盟委員會（European Commission）發佈的預測數據，歐盟經濟2020年將萎縮7.4%，預計將出現「史上最深的經濟衰退」。

5月4日，意大利率先進入抗擊疫情和恢復經濟並行的第二階段，近450萬人重返崗位。製造業、建築業等行業率先復工。一些具有「戰略意義」的企業，包括以出口為導向的經濟活動，在得到地方官員批准後也已逐步復工。意大利總理孔特（Giuseppe Conte）表示，如果一切進展順利，5月18日，意大利將重新開放商業零售、博物館、展覽活動。

5月11日起，英國也將開始放寬全國範圍內的部分封鎖措施。自5月11日起，法國可以逐步解封。

德國聯邦已與各州政府達成新協議，所有商店在衛生、限流等條件下可重新開放，醫院、養老院等機構在無確診病例情況下可接受指定人員探視，允許開展戶外休閒體育活動。

衛生專家警吿，大範圍重啟經濟可能會帶來「巨大風險」。流行病學家瑞沃斯（Caitlin Rivers）表示，重啟經濟必須滿足四個前提條件：新增病例數連續14天下降、廣泛追蹤新增病例接觸者、對所有有症狀者進行檢測、有充足醫療資源治療所有患者。