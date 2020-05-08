【新冠肺炎】疫情衝擊美三大車企受重創　再有零售商申破產

儘管美國政府已經推出幾輪經濟紓困計劃，但恐怕仍難阻擋新型冠狀病毒肺炎疫情對企業的破壞性衝擊。

美國經濟從新冠肺炎疫情危機中迅速復甦的可能性不大，多家企業正面臨著嚴重的經濟危機。

據《華爾街日報》5月7日報道，美國汽車製造商面對危機時的嚴重脆弱性在今年第一季度業績中得到淋漓盡致的體現，美國三大汽車巨頭均報吿現金外流。

據報道，美國汽車製造商從3月18日開始關閉美國的生產，當時距第一季度結束還有不到兩週時間。但這樣短暫的停擺期卻讓這些企業付出了高昂的代價。通用汽車公司5月6日公佈，第一財季經調整後的營業利潤為12億美元，低於上年同期的22億美元。與底特律的同行相比，這其實已經是很不錯的業績：菲亞特克萊斯勒汽車勉強盈虧平衡，福特汽車公司則陷入虧損。

在新冠肺炎疫情肆虐下，美企裁員速度加快。圖為3月17日，失業者在拉斯維加斯的一站式職業中心排隊領取失業救濟金。（AP）

報道稱，這三家公司均報吿現金外流。在這些車企繼續向供應商支付零部件費用的同時，居家令凍結了他們面向經銷商的銷售。菲亞特克萊斯勒汽車的運營資金外流情況尤為嚴重，當季流出資金總計55億美元。通用汽車的資金外流規模意外較少，僅為9億美元。

此外，5月7日，美國奢侈零售商Neiman Marcus申請破產，成為新冠肺炎疫情下美國第一家申請破產的大型百貨公司，也是美國一週內申請破產的第二家零售企業。尼曼是一家有113年曆史的高端百貨商店。在新冠肺炎疫情暴發前，該公司即受到在線競爭對手衝擊，現金流遇到壓力。新冠肺炎疫情在美暴發後加劇了Neiman Marcus的問題，迫使其解僱了1.4萬僱員，關閉了43家門店。

著名服裝零售品牌J Crew剛剛於5月4日申請破產。美國有線電視新聞網（CNN）報道，分析人士警吿，J. C. Penney、GNC等企業同樣面臨破產風險。零售商Nordstrom也宣佈將在全美範圍內永久關閉16家門店。

可作參考的是，在上輪金融危機爆發後的2008年至2010年，美國總計有超過16萬家企業申請破產。