澳洲擬對新冠肺炎作獨立調查　當地傳媒稱中國或以高關稅作報復

澳洲附和美國推動的新冠病毒獨立調查，澳洲媒體稱中國正準備用高關稅來報復澳洲。

「中國在激烈的外交爭吵中開出第一槍」，澳洲廣播公司（ABC）當地時間5月10日這一評論說的是：澳洲幾個主要穀物生產商當天發表聯合聲明，稱他們得到消息，中國可能會對從澳洲進口的大麥徵收反傾銷和反補貼稅。儘管這一消息尚未得到官方證實，澳洲貿易部長Simon Birmingham於周日（10日）仍發表聲明表示關切，稱將捍衛澳洲大麥生產者的利益。

正常情況下，澳洲每年出口的大麥至少有一半是銷往中國。（新華社）

據了解，中國商務部對澳洲大麥的反傾銷和反補貼調查已進行一年多，近期將結束。但因為這一消息正值澳洲近日附和美國、鼓動對新型冠狀病毒肺炎疫情進行所謂「國際獨立調查」引發中方不滿之際，澳洲一些人和媒體紛紛對此進行政治化解讀。《ABC》5月9日稱：「（澳）政府消息人士認為，該（反傾銷和反補貼）調查可能被用作中國徵收關稅的掩護，以報復澳洲推動新冠病毒的獨立調查。」

據《路透》報道，澳洲的穀物生產商是從中國商務部獲得這些資訊的，但該消息尚未經中方證實。

「澳洲與中國的關係進一步惡化，莫里森政府只有10天的時間來阻止澳洲大麥生產商受到高達80％的關稅打擊。」《悉尼先驅晨報》當地時間5月10日的報道稱。