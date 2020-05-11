中國4月CPI年增3.9% 　近三成機構料5月再全面降準

《路透》2020年第五期中國固定收益市場展望調查指出，雖然5月還有最近一次定向降準的第二次實施，但仍有約三成受訪機構預計人民銀行會再次進行全面降準；預計未來三個月，中國可能降準的機構數量為59家間，佔比升至近七成。調查指，機構估明公佈的4月CPI均值為年漲3.9%。

價格工具中，下調的一年期存款基準利率最近一直備受關注。有14間機構預計5月人行會下調基準利率，佔比16%；又預計未來三個月會下調的機構數量則佔比近半，高達41家。

受訪機構預期5月公開市場逆回購利率或有下調，具體數目為22家預計下調，佔比26%。其中七天期最大下調幅度為20個bp（基點），最小5個bp。14天最大下調幅度40個bp，最小幅度也為5個bp。

機構對4月新增人民幣信貸預計均值為1.7633萬億元，對當月新增社融預計規模為3.1673萬億元。對於4月CPI同比漲幅的預期，本期參與機構預測均值為3.9%，3月實際值為4.3%；4月CPI預測區間為3.2%至4.8%。

人行最近一次宣布的降準是對農村信用社、農村商業銀行、農村合作銀行、村鎮銀行和僅在省級行政區域內經營的城市商業銀行定向下調存款準備金率1個百分點，於4月15日和5月15日分兩次實施到位，每次下調0.5個百分點，共釋放長期資金約4,000億元。同時，4月7日起將金融機構在央行超額存款準備金利率從0.72%下調至0.35%。

2020年第五期中國固定收益市場展望參與機構共有86家。其中，銀行類參與機構30家、包括保險資產管理公司在內的資管類參與機構15家、證券類參與機構21家，以及包括私募債券基金在內的基金類參與機構20家。