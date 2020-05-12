新交所取消主板上市公司最低股價　措施6月起實行

新加坡交易所（新交所）監管部門新交所監管公司（RegCo）指，將於6月1日取消主板上市公司須維持最低股價（MTP）的要求。

在主板上市的公司必須保持6個月的成交量加權平均股價為20美分。6個月的平均每日市值至少為4,000萬新元。不符合上述條件的公司將列入觀察名單。同時，給予三年時間提高其股價和市值，否則將面臨退市。

現時，新交所Regco已實施增強帶有警告的交易警報和會員監視儀錶板（Member Surveillance Dashboard），等一系列其他工具以降低被操縱的風險。又未發現在MTP監視列表中大多數發行人的股票受到操縱。但是，由於MTP規則，這些發行人有被退市的風險，還在銀行借款及發展業務關係等面臨挑戰。

該機構表示，今次取消MTP的提案已於去年下半年提交公眾諮詢，並獲得市場參與者的廣泛支持。在MTP監視列表中的主板公司將亦不再需要滿足退出標準，以及可申請從MTP監視列表中刪除。同時，MTP監視列表將從2020年6月1日起取消。

新加坡金融管理局發言人指，央行支持新交所RegCo取消MTP要求的決定。MTP規則於2016年採用，以阻止股價操縱。