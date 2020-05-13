美團升逾5%再破頂　一文睇清大行看法

美團點評（3690）周四將公布季績，今早高開後升幅擴大，現升5.6%，報118.3元，最高曾升近7%見119.8元，再創上市新高，成交額30億元，為第二高成交港股，超阿里（9988）及僅次於騰訊（0700）。

野村：「豐食」不足對美團構成威脅

野村發表報告，稱順豐推出的「豐食」外賣平台不足以對美團外賣平台構成威脅，且美團同城每單成本低於順豐，予美團「買入」評級及目標價114元。

中信里昂表示，美團是內地最大的食品、外賣、生活及旅行預訂電子商務平台，在外賣服務中市佔率有60%，並在餐廳和當地酒店中擔任龍頭位置，其高頻流量（4.51億用户平均每年花費1，514元人民幣）支持強大的業務開發和交付網絡，首予「買入」評級及目標價130元。

中信證券：核心成長邏輯未受疫情影響

中信證券報告指，美團首季外賣業務包括了2至3月的疫情衝擊影響，但當前已基本恢復至疫情前；到店、酒旅業務恢復較慢，存在逐步復甦的過程。整體而言，預計首季虧損將少於預期，當中金融業務料繼續實現高增長，買菜、閃購料實現量價齊升，經營利潤層面大概率轉正。

中信證券又指，美團核心成長邏輯未受疫情影響，長期或更受益於線上消費習慣強化。外賣剛需高頻特徵下需求快速回升，消費者在疫情中線上消費習慣也在被促進提升；疫情衝擊商户線下業務，突顯線上平台價值，美團平台黏性不斷加深，生態價值繼續鞏固，財務的負面影響預計Q3前將完全消化。給予目標價131.3元及「買入評級」。