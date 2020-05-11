恒指周五季檢　阿里美團小米「染藍」再等一會　市場或借勢沽貨

恒指季檢本周五出爐，市場原憧憬同股不同權公司（W股）如阿里巴巴（9988）、美團點評（3690）、小米（1810）有望晉身藍籌股，但恒指公司最新表示，下周一收市後才宣布有關指數應否納入W股及第二上市公司的諮詢總結，意味W股「染藍」可能要再等一等。

憧憬「染藍」落空 市場或借消息沽貨

第一上海首席策略師葉尚志認為，恒指公司下周一才宣布W股及第二上市公司納入指數的諮詢總結，意味相關股票如阿里、美團、小米可能要延遲「染藍」。

小米、美團近日跑贏大市，對於憧憬染藍落空會否影響股價，他指小米、美團股價近日炒上，部分受各自消息及新經濟股投資氣氛帶動，但認同若本周季檢晉身藍籌落空，可能令市場借消息沽貨。

葉尚志又指，納入指數可令上市公司增加認受性，有利公司資金成本如發債定價等，但對主營業務並無任何影響，強調股價任何時間只受基本因素主導。

李偉傑認為，地產股有被逐漸剔出藍籌的趨勢。（資料圖片）

李偉傑：美團小米「染藍」機會更大

大中華投資策略研究學會副會長（港股）李偉傑則指，體育用品股安踏（2020）每次憧憬晉身藍籌也落空，今次或可成「黑馬」，而若恒指成份股在季檢有變動，本港地產行業份額可能再減低，他亦指剔出藍籌不代表股價一定下跌，最終還看公司營運狀況等基本因素。

目前，本港地產行業的藍籌股有恒地（0012）、新地（0016）、新世界（0017）、太古（0019）、信置（0083）、恆隆（0101）、長實（1113）、九置（1997）。

恒生指數逾1年未變動

恒指成份股已逾1年沒變動，上次變動要追溯至去年3月，當時納入創科實業（0669）及剔出華潤電力（0836），前者「染藍」後至今累升逾三成，後者則累跌約36%。

去年11月來港第二上市的阿里巴巴目前市值逾4.2萬億港元，為港股最大市值公司，較騰訊（0700）還高，雖然在港上市未滿半年，但市值要求已符合快速納入標準（見下圖）。市場原預期隨諮詢結果出爐，三家W股阿里、美團及小米都可快速納入指數。