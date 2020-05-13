加碼大灣區　深圳推進社會力量參與「雙區」建設

深圳市正式出台檔，支持社會力量參與粵港澳大灣區和中國特色社會主義先行示範區建設；指出促進要素高效便捷流動，最大限度發揮市場主體作用。

據《深圳商報》報道，中共深圳市委推進粵港澳大灣區建設領導小組近日正式印發《關於大力支持社會力量參與粵港澳大灣區和中國特色社會主義先行示範區建設的意見》（以下簡稱《意見》）。

《意見》提出，鼓勵各類市場主體全面參與粵港澳大灣區建設；鼓勵各類市場主體用足用好「雙區」政策；鼓勵各類市場主體按照中共中央要求在粵港澳大灣區建設背景下大膽進行體制機制創新；鼓勵各類市場主體積極參與和推動學習港澳先進經驗，以及與港澳的規則銜接。

粵港澳大灣區包括廣東省九個城市以及香港和澳門兩個特別行政區。（新華社）

《意見》提出將在九大領域支持社會力量參與「雙區」建設。具體為：支持社會力量投入深化改革擴大開放，豐富「一國兩制」事業發展新實踐；支持社會力量投身科技創新更高水準發展，鼓勵港澳高校、科研機構在深圳設立科技成果轉化機構和創新中心等；支持社會力量參與港運、航運等基礎設施互聯互通建設；支持社會力量發展戰略性新興產業；支持社會力量參與金融創新發展；支持社會力量深化與國際及港澳專業服務合作；支持社會力量參與教育、文化、體育、旅遊交流與合作；支持深港澳青年交流和港澳青年來深創新創業就業；支持社會力量參與「一帶一路」建設，擴大「一帶一路」經貿合作，加大「一帶一路」服務合作。

《意見》還透露，深圳將探索設立深港、深澳合作基金，重點投向《意見》支持行業領域。