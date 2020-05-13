【滙控失息】財庫局局長許正宇︰取消派息有否違規　難一概而論

財經事務及庫務局局長許正宇以書面回覆立法會議員提問，指出政府、金管局及證監會知悉，近日滙控﹙0005﹚等公司因應它們註冊地監管機構的要求，決定取消派息。根據滙控的公布，該公司董事會是因應英倫銀行透過審慎監管局發出的書面通知及要求，而作出相關的決定。

許正宇指出，上市公司的派息政策及安排，屬公司董事會在考慮一系列因素後所作出的商業決定。《證券及期貨條例》及《上市規則》要求上市公司應及時公布它們派發股息的資料，及與股息安排相關的變動，以確保市場信息透明。取消派息有否違反相關規定須視乎個別情況而定，難以一概而論。

他又稱，明白和理解滙控的決定對股東帶來一定的影響，部分股東因而感到失望及不滿。在英國註冊成立的銀行（包括滙控）須受英倫銀行旗下審慎監管局監管，並遵照相關的要求。據了解，審慎監管局是因為2019冠狀病毒病疫情觸發不明朗因素，所以要求包括滙控在內的七間大型銀行暫停派發股息，以強化銀行體系的資本狀況，而歐洲監管當局也有類似行動。就香港而言，金管局已要求滙控在香港的子行將香港股東的關注向其集團反映，同時金管局亦已在日常監管溝通中知會審慎監管局有關香港股東的意見。此外，證監會亦會按《證券及期貨條例》履行其法定監管職能。若發現有違反監管規定的情況，證監會會採取適當行動或作出適當評論或公布。

由於滙控等上市公司的股東一般來自不同司法管轄區，而且對股息的選擇（例如選擇收取現金股息或以股代息）不一，因此難以評估該公司取消派息對香港的經濟狀況及投資者信心的影響。但整體而言，政府相信個別上市公司的派息政策及安排並不會影響香港證券市場的整體競爭力。