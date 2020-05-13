騰訊：遊戲內消費活動料回復正常　廣告可能面臨多重阻力

騰訊（0700）在首季業績中指出，展望未來，預期遊戲內消費活動隨著各地復工將很大程度回復到正常水平。同時，預期網絡廣告行業也將面臨挑戰，包括消費者的互聯網使用時長回復正常水平，導致廣告曝光量增幅回落，及跨國品牌大幅削減其全球推廣預算。

料遊戲內消費活動回復正常水平

網絡遊戲方面，騰訊指，遊戲在為用戶排憂解悶及互相陪伴方面發揮了重要作用，手遊方面，工作室推出新內容及舉辦遊戲內活動，提高了日活躍賬戶數。

例如，升級後的《王者榮耀》遊戲引擎，使遊戲內道具的音頻與視覺效果質量提升，《和平精英》與火箭少女101（Rocket Girl 101）（騰訊旗下的偶像少女組合）的合作相當成功，令用戶活躍度再創新高，顯示出騰訊內部跨IP合作的協同效應。

展望未來，騰訊預期隨著各地陸續復工，遊戲的用戶使用時長及遊戲內消費活動將大致回復正常水平，但公司也相信，遊戲行業已從結構上擴大了其長期受眾及吸引力。

騰訊指，《王者榮耀》遊戲引擎升級，使遊戲內道具的音頻與視覺效果質量提升。

廣告行業可能面臨多重阻力

疫情下市場擔心的廣告收入，錄得按年增長32%。騰訊指，就行業而言，遊戲、互聯網服務及在線教育廣告開支上升，原因是居家令期間這些服務的消費出現增長；而快速消費品、汽車及旅遊的廣告開支則有所下降。

騰訊認為，未來廣告行業可能面臨多重阻力，包括消費者的互聯網使用時長回復正常水平，導致廣告曝光量增幅回落；互聯網服務廣告主重新調整獲客預算，反映對客戶生命週期價值假設的修訂；以及跨國品牌受到本土市場疫情的影響，大幅削減其全球推廣預算。

4月尾日均商業交易額恢復至去年底水平

騰訊指，在春節及居家令期間，支付活動（特別是線下交易）及提現均有所減少，但在4月最後一週，日均商業交易額已恢復至2019年底的水平。金融科技服務收入按季雖然下降，但利潤率仍保持穩定，主要因為理財平台及貸款等利潤率較高的業務持續增長，同時對市場推廣及補貼開支有所控制。

騰訊雲方面，受疫情影響，雲業務的項目交付及新客戶獲取均有所延遲，導致收入按季下降。騰訊指，未來預期短期內雲行業仍將面臨挑戰，但長遠而言，會繼續增加此等方面的投資，並預計雲服務及企業軟件將在線下行業及公共部門加速普及。

小程序日活用戶超4億

通信及社交方面，騰訊指，微信及QQ用戶每日總消息數及使用時長，均獲得按年雙位數增長。此外，微信通過小程序進一步融入日常生活服務，尤其在日用品購買及民生服務方面，令小程序用戶迅速增長，日活躍賬戶數超過4億。