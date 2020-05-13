騰訊首季non-IFRS純利增長29%勝預期　社交廣告收入大增47%

騰訊（0700）疫情下業績出爐，首季純利按年增長6%，至288.96億元（人民幣．下同）。

排除若干非現金項目及併購交易、較反映核心業務的非國際財務報告準則（non-IFRS）純利增長29%，至270.79億元，勝市場預期，市場預測中位數為247.7億元。

收入增長26% 網遊收入增長31%

期內，收入增長26%，至1,080.65億元，勝市場預期，市場預測中位數1010.7億元。

其中，增值服務業務增長27%至624.29億元。當中，網絡遊戲收入增長31%至372.98億元。社交網絡收入增長23%至251.31億元，主要受遊戲虛擬道具銷售以及音樂流媒體及視頻流媒體訂購在內的數字內容服務的收入貢獻增加所推動。

金融科技及企業服務業務按年增長22%至264.75億元，主要由於商業支付及理財平台的收入增加，以及通過把握在視頻、教育及零售行業的機會而帶來雲業務的收入增長貢獻所致。不過，分部按季跌12%，主要由於商業支付交易及雲收入減少。

社交廣告收入大增47%

網絡廣告業務收入增長32%至177.13億元，其中社交及其他廣告收入增長47%至145.92億元，主要反映移動廣告聯盟及微信朋友圈的廣告庫存及曝光量增加而帶來的廣告收入增長。媒體廣告收入則下降10%至31.21億元。

收入成本方面，成本收入佔比為51%，去年同期為53%。

自由現金流為392.10億元，此乃經營活動所得的現金流量淨額546.61億元，被資本開支付款94.42億元、媒體內容付款51.85億元及租賃負債付款8.24億元所抵銷。