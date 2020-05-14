聯儲局暫拒負利率　鮑威爾重申續動用工具至危機完結

新型冠狀病毒肺炎對美國經濟的衝擊是巨大的，但是多數分析認為這一衝擊是短暫的，不會像大蕭條一樣持續很長時間。

美聯儲（Fed）主席鮑威爾（Jerome Powell）周三（13日）在彼得森國際經濟研究所舉辦的線上活動上發表以《當前經濟狀況》（Current Economic Issues）為題的演講。

鮑威爾稱，新型冠狀病毒導致的經濟下行是前所未有的，是自二戰以來最嚴重的衰退。過去的兩個月裏，美國超過2,000萬人失業，下個月美國的失業率或將達到頂峰。美聯儲「出手」的速度和力度也是前所未有的。在迅速將聯邦基金利率降到零後，還推出了一系列緊急貸款工具。

美國經濟在疫情之下突然陷入蕭條，圖為美國KOHL『s商場門口的停車場空空蕩蕩。（AP）

鮑威爾肯定了美聯儲的一系列措施起到了穩定市場的作用，並將持續到經濟復甦。但鮑威爾也強調稱，疫情可能導致深度衰退，而且時間很長，隨後的復甦也可能是疲弱的。

鮑威爾重申，美聯儲將繼續使用所有工具直至危機結束、經濟復甦走上正軌。他補充道，美聯儲目前提供的流動性在未來仍將面臨償付問題，因此額外的財政政策支持是很有必要的。鮑威爾也再度重申，美聯儲的立場並沒有改變——負利率不合適。

高盛首席經濟學家揚·哈齊烏斯（Jan Hatzius）表示，對於美國經濟而言，最糟糕的時期已經過去。美國經濟現在似乎正處於低谷，一系列數據衡量指標表明，隨著某些地區開始放寬封鎖政策，最近幾周經濟活動開始回升。Hatzius解釋說，他的樂觀態度是基於第一季度GDP和4月份就業數據的發佈、新的大數據指標以及美國重新開放經濟的計劃，「我們現在對病毒衝擊的經濟影響和前進道路有了更清晰的認識。」

美國網站5月10日刊登題為《新冠疫情引發的衰退是大蕭條以來最嚴重的衰退 兩者會一樣痛苦嗎？》一文指出，新聞報道經常把新冠疫情引發的全球經濟衰退稱為大蕭條以來最嚴重的衰退。這很可能是完全正確的。然而在許多人看來，這種比較所起的作用更多的是嚇唬人而不是把問題說清楚。經濟學家認為，大蕭條以來最嚴重的衰退和與大蕭條同樣嚴重的衰退有很大不同。

美聯儲前主席伯南克（Ben Shalom Bernanke）說：「我認為把當前的衰退與大蕭條進行比較沒什麼意義，（當前衰退）預計持續的時間要短得多，原因也截然不同。」疫情和經濟的軌迹仍不確定。衛生官員能以多快的速度遏制危機，公眾能在多大程度上予以配合，相關政策能否迅速帶來複蘇，這些仍需拭目以待。