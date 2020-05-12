【美國疫情】Tesla加州工廠違規復工　特朗普與財長表態支持

美國電動車公司特斯拉（Tesla）行政總裁馬斯克（Elon Musk）5月11日宣布，旗下位於加州的工廠將違反縣政府指令，在11日復工，引來輿論關注。美國總統特朗普（Donald Trump）與財長姆努欽（Steven Mnuchin）分別表態支持馬斯克，兩人均稱，加州應該讓特斯拉的工廠重開。

特朗普5月12日在Twitter表示，加州應該立即讓特斯拉與馬斯克重開工廠，他稱「這可以快速及安全地做到！」

California should let Tesla & @elonmusk open the plant, NOW. It can be done Fast & Safely! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 12, 2020

美國財長姆努欽5月11日也在接受電視台訪問時，表態支持馬斯克，他稱，特斯拉是加州其中一個最大的僱主與製造商，加州應該優先去做一切所需的措施，以便特斯拉能夠解決有關衛生的問題，快速及安全地重開。

這次爭議始於馬斯克宣布會違反縣政府的抗疫指令，讓旗下位於加州阿拉邁達縣（Alameda）弗里蒙特（Fremont）的工廠在5月11日復工，又豪言「如果有人被捕，我會要求只拘捕我」。他之前又威脅稱，要把該公司的總部和未來項目遷離加州。

Tesla is restarting production today against Alameda County rules. I will be on the line with everyone else. If anyone is arrested, I ask that it only be me. — Elon Musk (@elonmusk) May 11, 2020

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