【新冠肺炎】疫情下特朗普對經濟有何期盼？　油價反彈及負利率？

新型冠狀病毒肺炎疫情之下，美國經濟走勢如何，美國總統特朗普（Donald Trump）有獨特的看法。他近日對經濟的預期則體現在油價和負利率上。

特朗普近日在推特《Twitter》上寫道，「隨著沙烏地阿拉伯減產，原油價格上漲。我們擁有數百萬就業崗位的偉大能源公司，正開始再次表現得非常出色。」美國勞工部5月14日公佈的統計數據顯示，自疫情爆發以來，已有約3,650萬美國人申請失業救濟。

但是，針對油價的反彈，多數分析並不樂觀。有分析指出，如果加油站的油價（與油價走勢有滯後關係）反彈過高，這將加重新冠肺炎大流行期間大規模失業者的財務痛苦。AGF Perspectives的首席美國政策策略師葛列格·瓦利埃爾（Greg Valliere）表示，「消費者現在被榨乾了。他們歡迎更低的價格。」

此外，特朗普還在推特上寫道：「只要其他國家還在享受負利率的好處，美國也應該接受這個禮物。」

對此，包括特朗普親自挑選的包括美聯儲主席鮑威爾在內的現任美聯儲官員近日表示，他們不想實施負利率。鮑威爾週三表示，「我知道有支持這項政策的人，但目前我們還沒有考慮這項政策。」公民金融集團首席執行官布魯斯·範·索恩（Bruce Van Thorne）吿訴CNN商業，「我不贊成，負利率會使得銀行很難賺錢和產生資本。」

《紐約時報》專欄作家弗蘭克·布魯尼（Frank Bruni）早前發表專欄文章稱，特朗普正在眾目睽睽下自我毀滅。布魯尼在文章中猛烈抨擊了特朗普的無知、自負、自相矛盾，諷刺其「注射消毒劑可殺死新冠」等荒謬言論是一個沮喪、迷失、日益絕望者的胡言亂語。

《華盛頓郵報》專欄作家葛列格·薩金特（Greg Sargent）發文稱，特朗普寧肯寄希望於自己歪曲現實的能力也不願採取實打實的措施使國家恢復正常。因為，他擔心後者會降低自己的當選機率。在我們與新型冠狀病毒的持續鬥爭中，出現了一個醜陋的悖論：在一個接一個的戰線上，特朗普總統都在努力製造一種幻象，即美國正在恢復正常狀態，而非採取具體可行的措施真正做到這一點。