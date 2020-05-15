《環時》指中國反擊美國選項包括限制或調查美企　點名思科與蘋果

中美關係進一步惡化，美國準備修訂出口規則，加強打擊中國電訊設備製造商華為，中國官媒《環球時報》5月15日報道，根據接近中國政府的消息人士透露，如果美方實施有關計劃，中方會強力反擊。 報道又提到中方的反制選項，包括把美國企業納入中方「不可靠實體清單」，對高通（Qualcomm）、思科（Cisco）、蘋果（Apple）等美企進行限制或調查，暫停採購波音（Boeing）飛機等。

圖為2019年9月10日，華為參與在布達佩斯舉行的國際電信聯盟2019年世界電訊展，當時並發布《5G應用立場白皮書》（新華社）

美國擬阻晶片商向華為供貨

路透社5月15日報道，美國政府正在修訂出口規則，準備阻止全球晶片廠商向華為供貨。美國商務部發表的聲明稱，將限制華為使用美國技術和軟件在海外設計和製造半導體的能力，以保護美國國家安全。

中國官媒《環球時報》5月15日晚上報道，美方正醞釀出台針對華為的進一步打壓措施，意在限制台積電等重要供應商繼續向華為供應晶片，形容是對華為「卡脖子」。

環時：中方將強力反擊

報道引述接近中國政府的消息人士稱，如果美方最終實施有關計劃，中方將強力反擊，維護自身合法正當權益。

報道稱，中方可使用的具體反制選項包括以下幾項：將美國有關企業納入中方「不可靠實體清單」，依照《網絡安全審查辦法》和《反壟斷法》等法律法規對高通、思科、蘋果等美國企業進行限制或調查，暫停採購波音公司飛機等。

🔻《環球時報》總編輯胡錫進在Twitter同樣提到此事🔻

Based on what I know, if the US further blocks key technology supply to Huawei, China will activate the "unreliable entity list", restrict or investigate US companies such as Qualcomm, Cisco and Apple, and suspend the purchase of Boeing airplanes. — Hu Xijin 胡锡进 (@HuXijin_GT) May 15, 2020

報道提到，早在2019年5月31日，中國商務部新聞發言人高峰已曾表示，中國將根據有關法規建立不可靠實體清單制度，2019年6月1日，中國商務部安全與管制局局長支陸遜表示，中國政府在決定是否將某個實體列入「不可靠實體清單」時，會綜合考慮四方面因素：

一是該實體是否存在針對中國實體實施封鎖、斷供或其他歧視措施的行為；

二是該實體行為是否基於非商業目的，違背市場規則和契約精神；

三是該實體行為是否對中國企業或相關產業造成實質損害；

四是該實體行為是否對國家安全構成威脅或潛在威脅。

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