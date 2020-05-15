《環時》指中國反擊美國選項包括限制或調查美企　點名思科與蘋果

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中美關係進一步惡化，美國準備修訂出口規則，加強打擊中國電訊設備製造商華為，中國官媒《環球時報》5月15日報道，根據接近中國政府的消息人士透露，如果美方實施有關計劃，中方會強力反擊。

報道又提到中方的反制選項，包括把美國企業納入中方「不可靠實體清單」，對高通（Qualcomm）、思科（Cisco）、蘋果（Apple）等美企進行限制或調查，暫停採購波音（Boeing）飛機等。

圖為2019年9月10日，華為參與在布達佩斯舉行的國際電信聯盟2019年世界電訊展，當時並發布《5G應用立場白皮書》（新華社）

美國擬阻晶片商向華為供貨

路透社5月15日報道，美國政府正在修訂出口規則，準備阻止全球晶片廠商向華為供貨。美國商務部發表的聲明稱，將限制華為使用美國技術和軟件在海外設計和製造半導體的能力，以保護美國國家安全。

中國官媒《環球時報》5月15日晚上報道，美方正醞釀出台針對華為的進一步打壓措施，意在限制台積電等重要供應商繼續向華為供應晶片，形容是對華為「卡脖子」。

環時：中方將強力反擊

報道引述接近中國政府的消息人士稱，如果美方最終實施有關計劃，中方將強力反擊，維護自身合法正當權益。

報道稱，中方可使用的具體反制選項包括以下幾項：將美國有關企業納入中方「不可靠實體清單」，依照《網絡安全審查辦法》和《反壟斷法》等法律法規對高通、思科、蘋果等美國企業進行限制或調查，暫停採購波音公司飛機等。

🔻《環球時報》總編輯胡錫進在Twitter同樣提到此事🔻

報道提到，早在2019年5月31日，中國商務部新聞發言人高峰已曾表示，中國將根據有關法規建立不可靠實體清單制度，2019年6月1日，中國商務部安全與管制局局長支陸遜表示，中國政府在決定是否將某個實體列入「不可靠實體清單」時，會綜合考慮四方面因素：

一是該實體是否存在針對中國實體實施封鎖、斷供或其他歧視措施的行為；

二是該實體行為是否基於非商業目的，違背市場規則和契約精神；

三是該實體行為是否對中國企業或相關產業造成實質損害；

四是該實體行為是否對國家安全構成威脅或潛在威脅。

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