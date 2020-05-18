恒指公司：指數納入新經濟公司是大趨勢

恒指公司公布諮詢結果，有條件將同股不同權（W股）及第二上市公司（S股），納入恒指及國指的選股範疇內。

恒指公司董事兼研究及分析主管黃偉雄指，交易所陸續有W股及S股上市，某程度是代表新的一頁，暫時見到數間都屬於新經濟公司，加上市場諮詢意向，「基本上是一定要跟住行，是大趨勢，配合香港金融市場發展」，亦認為是今次轉變的根基和未來方向。

基於審慎原則 初期W股設5%權重上限

不過，這些成份股比重上限設定為5%，黃偉雄指，W股及S股在香港較新，首階段先納入選股範圍，加上考慮到市場部分聲音希望施予比重限制，故使用審慎原則，把此等成份股在指數中的比例上限定為5%，為較合適做法，未來會視乎市場發展，決定上調的空間或時間。

至於8月份恒指季檢，會否將最少一隻W股或S股納入指數，他指每次檢討都是獨立處理，現時較難預計8月份的情況。

快速納入準則適用Ｗ股及S股

他指，恒指快速納入準則亦適用於W股及S股，市值計算僅計香港註冊部分，會參考不同的數據來源決定，他以阿里（9988）為例，截至3月底的香港註冊股本約佔總股本的22至23%左右。

問到如W股或S股有虧損，抑或過往盈利不穩定，會否成為轉換成份股時的考慮，他指恒指過去不是機械式操作，每次會經過分析和討論，作出最合適轉換，有很多考慮因素。恒指公司董事兼總經理關永盛則指，恒指公司的選股方法並無變化，會綜合所有因素，包括市值、成交、管理恒指會不斷反映市場變化，及因應市場對該公司的認受性。