沽空機構渾水再狙擊中概股　今次對象為教育股跟誰學

多次成為沽空對象的中概股跟誰學，在周一（18日）再度遭遇渾水阻擊。渾水稱跟誰學至少虛構了80%營收，正在做空跟誰學，這已經是渾水公司第三次出手做空教育中概股，也是跟誰學收到的第五份機構做空報吿。此前香櫞的兩次沽空跟誰學，但並未造成太大傷害。

綜合媒體5月19日報道，跟誰學5月18日股價盤前一度大跌16%。隨後，跟誰學就渾水沽空報吿發布聲明，直指該報吿數據來源混亂，且充滿了對公司業務的無知。公司對此表示譴責。公司稍後將針對該報吿所述指控發表更為詳細的說明。

跟誰學遭遇第六次做空。（跟誰學網站）

這次針對跟誰學的沽空報吿中，渾水認為，他們懷疑跟誰學營收中至少有80%是假的，很有可能超過90%；得出的結論是，跟誰學損失了钜額資金，實際營收僅是所宣稱的一小部分，而且跟誰學虛假地少報了支出。

渾水表示，其結論基於跟誰學自己的用戶和出勤數據檔（而不是任意「抓取」的數據）。渾水從200多個付費K-12課程下載了跟誰學的數據，覆蓋了54,065個獨立用戶。此外，渾水稱，一名跟誰學的前經理也證實了他們的分析，並解釋了跟誰學廣泛的bot（機器人）運營的各種細節。

基於幾乎全部的用戶造假，渾水認為，跟誰學的營收欺詐比例，至少與用戶欺詐比例相當。而且，如果跟誰學業務真實部分的ASP（平均銷售價格）也被欺詐性誇大，這也不會感到驚訝。

渾水認為，跟誰學是一家大規模虧損的企業。沒有用戶，也沒有收入。跟誰學在很大程度上低報了各項開支。無論從哪方面講，跟誰學幾乎就是一個空盒子。渾水還指出，跟誰學董事長陳向東至少抵押了3.18億美元的跟誰學股份，出借人是瑞士信貸。瑞信是瑞幸咖啡的重要保證金出借人，長期持有跟誰學股票的投資者面臨的風險是，保證金出借人會大舉拋售股票，導致股價暴跌。

CFO在社交平台作回覆

同時，跟誰學CFO沈楠在其社交平台發佈對此事的回覆稱：「這與機器人無關，完全是直播間大小班切換導致的，是正常的運營動作。」及其描述，目前跟誰學的上課形式為，課前由輔導老師開小班，在輔導老師小班內進行遊戲、批改作業等預熱，到開課時間時，全部輔導老師小班同步切換到主講老師大班。因此會出現渾水報吿中的同一用戶IP在同一時間點同時進教室情況。而且由於K12行課穩定，確實在每一週的上課時間都完全一樣。

跟誰學創建於2014年6月，是中國目前為止唯一盈利的在線教育上市公司，於2019年6月6日在紐交所上市。跟誰學創始人、董事長兼CEO陳向東，1999年加盟新東方，直到2014年離職時已是新東方執行總裁。2014年6月，陳向東創辦跟誰學。

5月6日，跟誰學公佈了2020財年第一季度財務報吿。根據財報顯示，截至2020年3月31日，跟誰學的現金收入為13.74億元人民幣（1元人民幣約合0.14美元），按年增長358%；淨收入為12.98億元人民幣，按年增長382%；非美國通用會計準則下淨利潤1.91億元人民幣，按年增速406%；正價課付費人次達77.4萬，按年增長307%。到目前為止，跟誰學已實現連續8季度持續盈利，連續6季度營收增長速度超4.5倍。

從2020年初開始算起，算上渾水最新的做空報吿，跟誰學共收到6份做空報吿，其中，香櫞3次，灰熊（Grizzly Research）1次、天蠍創投1次，渾水1次。