環聯：今年首季逾期還款率增　循環貸款類升19基點至0.57%

環聯公布今年第一季信貸行業分析報告，所有主要消費者信貸類別的應繳款項結欠在今年第一季度均按年下降，惟信用卡貸款和按揭則分別按年增長11.5%和9.6%。同時，逾期還款率持續上升，尤其是私人貸款和循環貸款，分別是0.49%和0.57%，按年升12和19個基點，信用卡同期也錄得10個基點增長，至0.26%水平。在這三個類別中，Z世代消費者（從1995年及之後出生的消費者）在過去兩季的逾期還款率按年增長最高。

在最近一個季度中，除新增信用卡賬戶按年不變、汽車貸款宗數增加外，整體新增貸款數目都下降。在所有主要信貸類別中，新增消費者信貸申請按年大幅下降，惟個人貸款則按年略有增長。信貸記錄查詢的下降顯示在首季消費者對新信貸的需求受到負面影響。

環球疫情拖累經濟狀況並衝擊香港消費者的收入，促使他們削減開支，並普遍地減低他們對信貸的需求。同時逾期還款率開始攀升，尤以信用卡、私人貸款和循環貸款這三個產品最為顯著，以致財務機構收緊貸款審核標準。消費者行為和放貸模式的轉變導致香港消費者信貸交易轉趨淡靜。

環聯又指，持續的經濟下滑，導致消費者信心在去年第四季下降，該季新增按揭宗數按年跌17.8%，今年1月因應疫情而實施的各項措施，及疫情增加物業交易的難度，將會對今年第一季度的按揭貸款宗數產生重大影響。