許正宇：社會不穩將抵消補助措施成效　冀父親節市民可外出消費

財經事務及庫務局局長許正宇今(17日)出席民建聯政策諮詢會議時表示，財庫局長遠政策發展方向會側重資產管理、聯通性、綠色金融及公共科技。他透露當局下周將會宣布針對中小型券商及證監會持牌人的補助安排。 許正宇指，疫情下香港經濟面臨巨大挑戰，呼籲市民對抗疫保持信心，大讚政府防疫工作有目共睹，在國際而言亦做得出色；另外要有耐心及同理心，他提到剛過去的母親節不少市民外出想要共聚天倫，惟當日有示威者前往不同的商場抗議，影響市民外出消費。許正宇提到，六月父親節將至，「政府派咁多補助都要有地方消費 、要在安穩社會環境下才會用到。」認為若社會持續不穩，將會抵消政府相關措施的成效。

民建聯舉行首場的政策諮詢圓桌會議，主題為「克服逆境，重振經濟」。(張浩維攝)

民建聯今（17日）早上舉行首場的政策諮詢圓桌會議，主題為「克服逆境，重振經濟」，出席嘉賓除了許正宇，亦包括香港中華出入口商會榮譽會長莊成鑫、香港中小型企業聯合會會長麥美儀、香港中小型企業聯合會永遠榮譽主席劉達邦、智慧城市城市聯盟會長楊文銳、團結香港基金副總幹事黃元山及中銀香港經濟及政策研究顧問謝國樑。



民建聯主席李慧琼會上致辭時指，反修例風波以來香港法治受暴力破壞，新冠病毒疫情打擊經濟，民建聯未來將舉行「拒絕攬炒 重建家園——民建聯政策諮詢系列」的活動，探討三大問題，包括「一國兩制」如何行穩致遠、「大市場、小政府」是否切合香港發展所需，以及貧富差距問題。

她指政府一直奉「大市場、小政府」為金科玉律，但近年社會經濟出現各種問題，應該探討政府是否需要調整施政理念，擔當起積極有為的角色，糾正市場運作的缺失。