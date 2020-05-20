小米首季純利跌30.8%　料境外疫情措施影響次季業績

小米（1810）公布3月底止首季業績，股東應佔盈利21.6億元（人民幣．下同），按年跌30.8%。非國際財務報告準則的經調整淨利潤23億元，按年升10.6%。

期內，收入按年升13.6%，至497億元。

智能手機收入升12.3%

其中，智能手機收入303億元，按年升12.3%。期內賣出2,920萬部手機，每部平均售價（ASP）為1,038元，上升主要為首季發布的5G及其他高端智能手機型號拉動。

IoT與生活消費產品收入為129.84億元，按年升7.8%。當中智能電視及筆記本電腦的銷售收入減少8.2%至46億元，主要是由於疫情影響導致銷售活動減少及生產中斷所致。

互聯網服務分部收入為59億元，按年升38.6%。MIUI的月活躍用戶由去年同期的2.609億人增至3.307億人。

投資總賬面值增長11.4%至323億元

截至2020年3月31日，小米投資超過300家公司，總賬面價值達323億元，增長11.4%。繼今年2月石頭科技在科創板上市之後，小米參與投資的公司金山雲5月在納斯達克成功上市。

2020年第一季度，小米處置投資錄得稅後淨收益2.259億元，「投資不僅帶來持續性的財務收益，與被投企業的合作，也為我們帶來更大的戰略價值。」

境外疫情應對措施料影響次季業績

小米指，在疫情影響下，境外的其他市場也採取了不同形式的應對措施，預計會對第2季度的業績造成影響。印度自3月底開始實施嚴格的封鎖措施，封鎖期間銷售受到了較大的影響。自5月起，印度已分階段解除當地的生產及銷售活動限制，在已經開放銷售的地區，消費者需求呈現反彈趨勢，與中國大陸市場相似。

在其他境外市場，應對疫情的限制措施也出現不同程度的放鬆趨勢，銷售也開始復蘇。例如，截至5月第三周，歐洲市場每周的智能手機激活數已經達到2020年1月份平均周激活量的90%以上。

小米指，其分散的市場佈局使公司能夠快速地進行跨區域的戰略部署及資源配置，以應對疫情影響。