中移動夥廣電合作發展5G

中國移動（0941）公布，接獲母公司通知，其已與中國廣電訂立有關5G共建共享之合作框架協議，合作期限至2031年底。

雙方確定網絡建設計劃，按1對1比例共同投資建設700MHz5G無綫網絡，共同所有並有權使用700MHz5G無綫網絡資產。中國移動並有償提供700MHz頻段5G基站、有償開放共享2.6GHz頻段5G網絡，及承擔700MHz無綫網絡運行維護工作，中國廣電向中國移動支付網絡運行維護費用。

在700MHz頻段5G網絡具備商用條件前，中國廣電有償共享中國移動2G/4G/5G網絡為其客戶提供服務。中國移動為中國廣電有償提供國際業務轉接服務。

中移動：雙方可發揮5G技術等優勢

中移動指，相信藉訂立5G合作框架協議，協議雙方可發揮5G技術、頻率資源等方面的優勢，集約高效地實現5G網絡覆蓋。推動雙方在內容方面合作，共同打造「網絡+內容」生態，達成雙方互利共贏。

公司將持續推進「5G+」計劃，加快實現技術升級、網絡升級、應用升級、運營升級、生態升級，推動5G融入百業、服務大眾，助力公司持續高質量發展。雙方將就5G合作框架協議中的具體方案按照市場化原則進行協商落實。