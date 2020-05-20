慧科資本邱達根：部分初創逾15個月沒融資 促完善創科資金鍊

新冠肺炎疫情持續多月，對全球經濟造成打擊，經濟步入寒冬下，不少初創企業更陷入財困危機。民間智庫IF（Innovate for Future）召集人、慧科資本聯合創辦人邱達根表示，未來數月是初創企業較有挑戰的時期，皆因一般初創的融資只足夠使用18至24個月，自去年社會運動爆發後，投資者氣氛已開始減弱，現在則是雪上加霜，部分初創有15個月以上沒融資，「經濟有高有低，但唔想好公司因為資金困難而倒閉」，促請港府完善本港創科資金鏈，引入更多具質量的私人投資者。

IF成員、麥肯錫大中華總裁倪以理認為，疫情之下，更多市民使用新科技，包括：網上學習和線上醫療，現在對創科是重要轉捩點，可惜因為經濟前景不明朗，市場投資意欲大減，估計本港創科企業將經歷如同2000年科網爆破及沙士時資金乾涸的困境，為免讓過去港府努力培育創科的努力白費，應優化數碼港投資創業基金及香港科技園創投基金，加大基金規模，並提供種子輪、A輪、以至往後階段的融資。

未有過於憂慮Google海底電纜不通過香港

中美貿易摩擦加劇，邱達根覺得做生意是有危有機，例如：疫情是生物科技公司的營商機遇，而中美貿易戰或令全球企業由全球化，轉至每個國家都有各自的行業翹楚，特別是大數據及生物科技公司。對於Google海底電纜不通過香港，倪以理說自己未有過於憂慮，因為香港最大的競爭優勢是公司及人材，若果有公司產品做得好，都可以銷售至全世界。

邱達根指出，中美貿易戰或令全球企業由全球化。（盧翊銘攝）

初創市場近月爆出共享辦公室Wework陷入財困，以及瑞幸咖啡財務造假事件，邱達根坦言市場對共享辦公室的營運模式有所懷疑是沒有辦法，「如果個market發展不到，太多競爭者，咁樣無論係市況好定差果時，都會有受害者。」他強調若果是財務造假是不能接受，對整個行業都有負面影響，此類個別事件亦會打擊中國企業「走出去」的步伐。