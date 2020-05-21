【新冠肺炎】知名經濟學家料美國經濟衰退期將於年底結束

杜克大學福誇商學院金融學教授坎貝爾·哈維（Campbell Harvey）曾預測，美國經濟在2020年或2021年初將出現衰退。而在新冠肺炎（COVID-19）疫情對經濟造成嚴重衝擊之際，哈維卻透露了樂觀信號：他表示美國經濟的衰退期在2020年底就可結束。

據《騰訊網》報道，美國目前正處於自大蕭條以來最嚴重的經濟衰退中，這是由新冠疫情和各國政府為防止其蔓延採取的前所未有的行動所觸發的。但哈維認為，監管這場衰退正在加劇，卻將是短暫的，到2020年年底，經濟將處於復甦模式。

稱料疫苗開發會成功

他說：「在此前次貸危機引發的全球性金融危機中，我們永遠無法確定衰退何時結束。」他說，「至於這一次卻很明確：疫苗研發成功。」

他不贊成華爾街幾周前吹捧的V型經濟復甦。他說：「我認為應該是『瘦瘦的U』型，因為我確實相信我們會在2021年第一季度接種疫苗。」

這顯然比安東尼·福西（Anthony Fauci）博士等專家的預測更為樂觀。但是道瓊斯工業平均指數（DJIA）和標準普爾500 SPX指數從三月份的低點強勁回升，這表明前瞻性投資者也已經將其納入考慮範圍。

哈維表示：「原本我們正走向溫和、短暫的衰退。然後，新冠病毒疫情的爆發改變了一切。」

哈維認為，新型冠狀病毒是導致衰退這種潛在趨勢的加速劑，他認為這種衰退始於2020年第一季度。美國現在正經歷最糟糕的時期。他指出，從歷史上看，第二季度是美國有史以來最糟糕的GDP增長季度。按年率計算，可能為收縮30％。第三季度，很難想像會比現在的情況更糟。

哈維補充說，隨著冠狀病毒治療方案的出現以及全球越來越接近測試和部署疫苗，他認為在冬天可以看到一些萌芽。「疫苗是減少所有不確定性的解決方案。他說，疫苗意味著一切都將解決。

哈維還表示，他不是疫苗專家，但他進行了一些研究，並認為疫苗的上市時間可能比大多數人預期的要早。輝瑞是加速測試疫苗的多家制藥和生物技術公司之一。 哈維對牛津大學與阿斯利康合作開發的一種疫苗特別有希望，該疫苗剛剛在英國開始了I期試驗。如果進展順利，哈維說，2020年就可以在整個英國進行部署。