瑞幸復牌後再暴跌　僅兩日股價再遭腰斬

內地企業瑞幸咖啡昨晚收市再度暴跌近29%，是復牌後連續第二個交易日暴跌，該股2019年來跌幅累計超過95%。

瑞幸是在4月2日宣布，發現公司2019年二季度至四季度期間虛增了22億元人民幣交易額，相關的費用和支出也相應虛增。消息一出，瑞幸開盤走跌，一度跌逾80%，最終當日以75%的跌幅收盤。4月7日，瑞幸咖啡開始停牌。

瑞幸咖啡此前公吿稱，已在5月15日收到納斯達克交易所的退市通知。公司計劃要求舉行聽證會，在聽證會召開前，將繼續在納斯達克上市。中國證監會近期多次點名或不點名地公開發聲，明確表示對瑞幸財務造假行為強烈譴責。

瑞幸事件持續發酵。（路透社）

此外，瑞幸咖啡關店、裁員的信息流入市場。對此，瑞幸稱，目前對個別效益不好或客戶覆蓋重合的門店進行「關停並轉」，裁員是個別部門涉及人員的轉崗和優化。

中閲資本管理股份公司總經理孫建波表示，作為一家將在美國市場退市的中國公司，瑞幸對美國投資者來說將幾乎一文不值。他認為，這可能也會給其他中資公司ADR帶來人氣衝擊，但可能為一些投資者創造逢低買進機會。

瑞幸成立於2017年10月，18個月後就在美國納斯達克火速上市，創造了中國互聯網公司最快的上市記錄。